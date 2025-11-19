Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Это очень больная среда": Даша Астафьева высказалась о звездных браках

Анна Подгорная
19 ноября 2025, 01:30
12
Астафьева дала эмоциональный комментарий о личном.
Даша Астафьева
Даша Астафьева личная жизнь - знаменитость высказалась о браке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/da_astafieva

Кратко:

  • Даша Астафьева прокомментировала общественные нормы
  • Звезда отметила, как это и шоу-бизнес влияет на некоторые пары

Украинская модель и ведущая Даша Астафьева никогда не была замужем, и не делает из этого трагедии: знаменитость убеждена, что брак - не показатель успешности и эмоциональной зрелости человека. Но нередко общество толкает на "нормализацию" личной жизни, чтобы было "как у всех".

"Каждый мой пост в соцсетях — это как открытое поле для комментариев типа "а где детки?", "уже пора", "она беременна". И мне грустно, что даже война не меняет некоторых людей. Я верю, что доживу до времен, когда женщины сами будут управлять своей жизнью, временем, возрастом и внешностью. Для многих брак — это до сих пор "этап", который нужно пройти. Не мечта, не событие, не личное дело, а пункт в сценарии. Почему "пройти", а не "остаться" в нем счастливой? Мы подыгрываем этой машине — и поэтому имеем миллионы несчастных, сломанных семей", - говорит Даша в интервью для Клац.

видео дня

Также Астафьева отмечает - сфера шоу-бизнеса отнюдь не добавляет семейного счастья. "Это очень больная среда. Счастливые семьи там редкость. Есть только скандалы и слухи. А все настоящее — спрятано. Но я верю, что каждая женщина имеет шанс найти свое и быть независимой, счастливой, целостной", - убеждена звезда.

Даша Астафьева
Даша Астафьева личная жизнь - знаменитость высказалась о браке / фото: instagram.com/da_astafieva

О персоне: Даша Астафьева

Дарья (Даша) Викторовна Астафьева — украинская модель, певица, актриса, телеведущая и волонтер. Солистка группы NikitA (2008—2017), сообщает "Википедия".

