Готова ударить: Мишель Обама раскрыла раздражающую привычку своего мужа

Бывшая первая леди рассказала, что ее так сильно раздражает в Бараке.

Мишель Обама терпеть не может, как Барак Обама жуёт еду.

Бывшая первая леди обратила внимание на раздражающие звуки, которые издаёт её муж во время еды, обсуждая их брак с семейным терапевтом доктором Орной Гуральник.

Как пишет Page Six, Мишель, у которой с Бараком есть дочери Саша, 24 года, и Малия, 27 лет, рассказала о том, как часто им не о чём говорить за ужином, когда они живут в пустом доме.

Мишель Обама поделилась фактором раздражения / Instagram

"У нас всегда есть темы для разговоров о детях, но не каждый день", — сказала Мишель. Теперь, когда мы живём в пустом доме, возникает вопрос: "Ну и о чём же мы будем говорить?".

Её брат и соведущий, Крейг Робинсон, вмешался, заявив, что с супругом/супругой всегда "есть о чём поговорить", с чем терапевт не согласилась.

Затем психоаналитик предложила Мишель погрузиться в то, о чём она на самом деле думает, сидя напротив Барака, и открыто выразить свои глубокие чувства.

"Почему твоё жевание так меня раздражает? Давай обсудим", — шутливо сказала она и добавила: "Да, не знаю, стоит ли поднимать этот вопрос".

"Нас с девочками очень раздражает, как Барак жуёт", — сказала Мишель, имея в виду своих детей.

