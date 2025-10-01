Укр
Готова ударить: Мишель Обама раскрыла раздражающую привычку своего мужа

Алена Кюпели
1 октября 2025, 22:14
Бывшая первая леди рассказала, что ее так сильно раздражает в Бараке.
Барак Обама, Мишель Обама
Барак Обама, Мишель Обама / коллаж: Главред, фото: instagram.com/barackobama

Кратко:

  • О какой привычке заговорила Мишель
  • Кому она об этом рассказала

Мишель Обама терпеть не может, как Барак Обама жуёт еду.

Бывшая первая леди обратила внимание на раздражающие звуки, которые издаёт её муж во время еды, обсуждая их брак с семейным терапевтом доктором Орной Гуральник.

видео дня

Как пишет Page Six, Мишель, у которой с Бараком есть дочери Саша, 24 года, и Малия, 27 лет, рассказала о том, как часто им не о чём говорить за ужином, когда они живут в пустом доме.

Мишель Обама
Мишель Обама поделилась фактором раздражения / Instagram

"У нас всегда есть темы для разговоров о детях, но не каждый день", — сказала Мишель. Теперь, когда мы живём в пустом доме, возникает вопрос: "Ну и о чём же мы будем говорить?".

Её брат и соведущий, Крейг Робинсон, вмешался, заявив, что с супругом/супругой всегда "есть о чём поговорить", с чем терапевт не согласилась.

Затем психоаналитик предложила Мишель погрузиться в то, о чём она на самом деле думает, сидя напротив Барака, и открыто выразить свои глубокие чувства.

"Почему твоё жевание так меня раздражает? Давай обсудим", — шутливо сказала она и добавила: "Да, не знаю, стоит ли поднимать этот вопрос".

"Нас с девочками очень раздражает, как Барак жуёт", — сказала Мишель, имея в виду своих детей.

Мишель Обама

Мишель Обама - американский адвокат, супруга 44-го президента США Барака Обамы. Мишель Обама - первая в истории первая леди США афроамериканского происхождения. В американской прессе ее часто сравнивают с Жаклин Кеннеди и принцессой Дианой. Заняла 93-е место в списке Maxim Top 100 в 2009 году. В 2010 году заняла первое место в рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира, составленном журналом Forbes. В 2016 году вышел фильм "Саутсайд с тобой", основой событий которого является первая встреча будущей первой леди с Бараком Обамой летом 1989 года. Картина базируется на мемуарах Барака Обамы. Член Американской академии искусств и наук (2019). В декабре 2019 года заняла третье место в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes с доходами $36 млн с продаж своей книги "Становление" (англ. Becoming), сообщает Википедия.

