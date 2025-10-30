Григорий Бакланов попался с новой избранницей - как она выглядит

Григорий Бакланов не смог далее скрывать свою личную жизнь.

Григорий Бакланов побывал на светском мероприятии / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Григорий Бакланов

Григорий Бакланов показался с новой девушкой

Кто "слил" фотографию

Украинский популярный актер Григорий Бакланов засветил свою новую девушку впервые после развода с Анастасией Цимбалару.

Украинская журналистка Ярослава Гресь опубликовала фото, на котором позировала с Баклановым, его вероятной девушкой, певцом Yarmak и его девушкой Анной.

Григорий Бакланов на светском мероприятии / фото: скрин instagram.com, Ярослава Гресь

Григорий поделился снимком и на своей странице в соцсетях, чем еще больше заинтриговал поклонников. Актер держал девушку за руку, нежно прижавшись.

Григорий Бакланов с вероятной возлюбленной / фото: скрин instagram.com, Григорий Бакланов

Личная жизнь Григория Бакланова

В прошлом году стало известно о том, что Бакланов развелся с Анастасией Цимбалару после десяти лет отношений. А летом 2025 актер рассказал, что состоит в новых отношениях, но признался, что не спешит афишировать свою избранницу.

"Я сейчас в отношениях. Счастлив с самой первой встречи. Мы познакомились вживую, еще до того, как начали встречаться весной. Я не хочу афишировать эти отношения. Счастье любит тишину. Но и не прячусь — просто хочу, чтобы часть моей жизни оставалась спокойной", - отмечал Григорий.

О персоне: Григорий Бакланов Григорий Бакланов – украинский актер театра и кино. 25 мая 2019 года на 48-м Киевском международном кинофестивале "Молодость" состоялась презентация приключенческого фильма-фэнтези "Адская Хоругва", в котором Бакланов сыграл роль Семена.

В марте 2020 г. состоялась премьера телесериала "Поймать Кайдаша" на телеканале СТБ, в котором Бакланов сыграл Лаврина Кайдаша.

