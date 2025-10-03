Укр
Избил мать: российского актера приговорили к тюрьме

Алена Кюпели
3 октября 2025, 14:50
Российский актер набросился на свою мать, когда мама попросила помощи.
Яков Левда избил свою мать
Яков Левда избил свою мать / Фото РосСМИ

Российский актер Яков Левда приговорен к колонии общего режима, в которой он проведет три года.

Как пишут российские пропагандисты, молодого актера решили судить за избиение своей матери. 27-летний актер пока не прокомментировал приговор, но известно, что он полностью признал вину.

Сообщается, что Яков поднял руку на маму 15 ноября 2024 года после того, как женщина позвала его домой, чтобы пожаловаться на отца.

Российский актер избил свою мать
Российский актер избил свою мать / Фото РБК

Впоследствии Яков Левда высказывался о произошедшем, подчеркивая, что все было не так, как передают СМИ. Тем не менее, у его матери были переломы ребер, гематомы на тазе, груди и в области глаза. Позже выяснилось, что артист страдал от алкоголизма, во время беседы с правоохранительными органами Яков обещал начать лечиться, но, по всей видимости, не сделал этого.

