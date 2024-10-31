Как это развидеть: Киркорова в прозрачном костюме проверили на подлинность пятой точки

Киркорову надели прозрачный костюм и потрогали зад.

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Филипп Киркоров не устает кринжевать/ коллаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от страшного террористического вторжения РФ в Украину, продолжает свои скандальные выходки.

В частности, российский пропагандистский Instagram-канал Showbusiness 24 опубликовал видео, где "короля российской эстрады" одевают к концерту. На него натягивают прозрачный комбинезон из сетки, а человек, снимающий его в это же время, комментирует подготовку путиниста.

"Говорят, у вас ягодицы (неценз. - авт.) из поролона", - говорит он. видео дня

На что Киркоров возмущается, что "народному артисту" неприличной говорить слово "ягодицы" (неценз. - авт.).

Позже он разрешает человеку с камерой потрогать попу, которую ему пришил скандальный российский хирург Хайдаров.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

На фото видно, как ненатурально торчит упругий зад Киркорова. Позже ему надоедает пристальное внимание к новой достопримечательности и он выгоняет снимающего вон.

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Ранее Главред писал о том, что путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке, посвященной Дню рождения девочки. Филипп был приглашен на праздник, так как является крестным Софии.

Также Примадонн устроил разборки на сьемках нового клипа. Причина недовольства Киркорова удивила даже его коллегу, который буквально опешил из-за мелочности певца.

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