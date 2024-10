Кремль не уверен, что война в Украине закончится за 2 года - ISW

Ключевые тезисы из сообщения ISW:

Кремль пытается подготовиться к избирательной кампании в Госдуму в сентябре 2026 года, но там не уверены, что РФ сможет закончить войну в течение следующих двух лет. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что российское оппозиционное издание "Медуза" сообщило, что первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко не начал планировать "контуры" думских выборов 2026 года, хотя Кремль обычно делает это за два года до выборов.

Источник, близкий к администрации президента, сообщил, что формирование политики выборов зависит от того, продолжится ли война в Украине в 2026 году.

Кроме того, источник в руководстве "Единой России" заявил, что пока неясно, должны ли в кампании "Единой России 2026" быть военные кадры или человек, который "символизирует возвращение к мирной жизни".

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.