Кремль не уверен, что война в Украине закончится за 2 года - ISW

Формирование политики выборов зависит от того, продолжится ли война в Украине в 2026 году.

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Сколько продлится война в Украине / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Ключевые тезисы из сообщения ISW:

Кремль не знает, закончится ли война в течение следующих двух лет

В РФ не понимают, как готовиться к выборам Госдумы

Новым политическим курсом россиян будет "патриотический социализм"

Кремль пытается подготовиться к избирательной кампании в Госдуму в сентябре 2026 года, но там не уверены, что РФ сможет закончить войну в течение следующих двух лет. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что российское оппозиционное издание "Медуза" сообщило, что первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко не начал планировать "контуры" думских выборов 2026 года, хотя Кремль обычно делает это за два года до выборов.

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Источник, близкий к администрации президента, сообщил, что формирование политики выборов зависит от того, продолжится ли война в Украине в 2026 году.

Кроме того, источник в руководстве "Единой России" заявил, что пока неясно, должны ли в кампании "Единой России 2026" быть военные кадры или человек, который "символизирует возвращение к мирной жизни".

"Источник заявил, что если война закончится, то Кремлю понадобятся "умеренные силы". В частности, "Справедливая Россия" провела съезд 26 октября и объявила, что её новым политическим курсом будет "патриотический социализм", который партия назвала необходимым во время войны России в Украине и "твердо базируется на больших достижениях российской цивилизации и важнейших условий дальнейшего развития", - говорится в сообщении.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, на юге войска страны-агрессора РФ могут резко активизировать боевые действия для отвлечения Сил обороны Украины от Донбасса. Нельзя исключать, что на Запорожском направлении россияне применят тактику "тысячи порезов".

В отчете Института изучения войны сообщили, что российский диктатор Путин вынужден изменить способ ведения войны против Украины из-за экономических проблем и нехватки человеческих ресурсов.

Кроме того, аналитик BILD Юлиан Рёпке считает, что российские оккупанты при нынешних темпах продвижения на Донбассе дойдут до Днепропетровской области за полгода.

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