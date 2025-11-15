Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

В день обстрела: Лиза Ющенко засветила мужа-россиянина на веселой вечеринке

Алена Кюпели
15 ноября 2025, 13:36
136
Сестра Маши Ефросининой продолжает веселиться в России и выкладывать фото вечеринок, когда в Украине гибнут люди.
Лиза Ющенко пробила очередное дно
Лиза Ющенко показала мужа-россиянина / Коллаж Главред, фото Instagram/liza_u

Кратко:

  • Как выглядит муж Ющенко
  • Где побывала парочка

Бывшая невестка Виктора ЮщенкоЛиза Ющенко, которая живет в стране-террористе РФ и за время полномасштабного вторжения РФ в Украину так и не высказала свою позицию, едва ли не впервые показала своего мужа-россиянина.

Соответствующими фото сестра Ефросининой поделилась на своей странице в Instagram.

видео дня

Очевидно, что парочка отмечала что-то вместе со своими российскими друзьями. Накануне Ющенко постила видео выступления российских артистов, под которых зажигала и она сама.

Лиза Ющенко показала мужа
Лиза Ющенко показала мужа / Фото Instagram/liza_u

Позже она также показала фото с вечеринки, куда попал и ее муж-россиянин, которого она тщательно скрывает от публики. Известно, что его зовут Сергей и именно из-за него Ющенко старательно делает вид, что в ее родной Украине ничего не происходит.

Лиза Ющенко показала мужа
Лиза Ющенко показала мужа / Фото Instagram/liza_u
Лиза Ющенко показала мужа
Лиза Ющенко показала мужа / Фото Instagram/liza_u

Ющенко часто транслирует свою лакшери-жизнь в РФ, а в дни обстрелов Украины постит мемы про "хороший день". Стоит ли уточнять, что она молчит о военном вторжении России в Украину.

Лиза Ющенко о войне

Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, Лиза Ющенко молчит о том, как россияне уничтожают ее родину, а также отрывается под хиты откровенных украинофобов (типо Успенской - авт.), а также абсолютно наплевательски относится к большой украинской трагедии.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, накануне Ющенко выложила видео своих детей, которые завтракают перед школой. На видео также попала часть интерьера дома жены российского бизнесмена.

Ранее стало известно о том, что Диана Зотова объяснила в Telegram-канале, кто принял решение о прекращении ее участия в проекте и что не показали в пятом выпуске шоу.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Лиза Ющенко

Елизавета Ющенко - бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко, жена Андрея Ющенко (июль 2009 года - декабрь 2012; в 2010 родила дочь Варвару). Младшая сестра украинской ведущей и общественной деятельницы Маши Ефросининой. По специальности психолог. В 2014 году Лиза Ющенко вышла замуж за российского бизнесмена.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Лиза Ющенко новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинцы массово подают заявки на "Зимнюю поддержку" - когда поступят деньги

Украинцы массово подают заявки на "Зимнюю поддержку" - когда поступят деньги

15:32Украина
ВСУ отошли в Запорожской области: военные заявили об обострении боев

ВСУ отошли в Запорожской области: военные заявили об обострении боев

14:40Фронт
Вдова первой жертвы ЧАЭС Наталья Ходемчук погибла от удара РФ по Киеву

Вдова первой жертвы ЧАЭС Наталья Ходемчук погибла от удара РФ по Киеву

14:12Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Можно ли пить и готовить на воде из-под крана - окончательный ответ

Можно ли пить и готовить на воде из-под крана - окончательный ответ

Три знака зодиака вскоре накроет волна счастья и успеха: кто в списке

Три знака зодиака вскоре накроет волна счастья и успеха: кто в списке

"Нет дома": известный певец признался в зависимости и живет по санаториям

"Нет дома": известный певец признался в зависимости и живет по санаториям

Отключения света в Украине изменятся: в "Укрэнерго" сделали заявление о графиках

Отключения света в Украине изменятся: в "Укрэнерго" сделали заявление о графиках

Не Киев и не Одессу: какой город Украины немцы захватили последним во Второй мировой

Не Киев и не Одессу: какой город Украины немцы захватили последним во Второй мировой

Последние новости

15:32

Украинцы массово подают заявки на "Зимнюю поддержку" - когда поступят деньги

15:15

Злится ли кот, когда хозяин надолго исчезает из дома: ответ удивит многих

15:12

Как носить свитер после 40 лет и не выглядеть "бабушкой": советы стилиста

15:03

Осадчая без макияжа поделилась важным мессенджем

14:40

ВСУ отошли в Запорожской области: военные заявили об обострении боев

Полностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимойПолностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимой
14:38

"Почти миллион долларов": Хлывнюк раскрыл, почему отверг заоблачный гонорар

14:29

Ждало трое: Цимбалюк рассказал, сколько ему предлагали за интим

14:12

Вдова первой жертвы ЧАЭС Наталья Ходемчук погибла от удара РФ по КиевуФото

14:04

ВСУ оттесняют врага под Купянском: в ISW подтвердили успехи и продвижение

Реклама
13:46

От хаки до баклажанового: как стильно сочетать самые сложные цвета сезонаВидео

13:41

Полос на стекле не будет: простая хитрость восстановит старые дворники в авто

13:36

В день обстрела: Лиза Ющенко засветила мужа-россиянина на веселой вечеринке

13:22

"Всю дурь выгоняют": Киркоров пошел на крайние меры в воспитании дочери

13:04

Украинским беженцам в Польше прекращают оказание помощи - все подробности

12:46

Украинцы могут остаться без пенсий: Politico предупредило об угрозе срыва выплат

12:30

Бывшая Кличко кардинально изменила цвет волос

12:22

Одно дерево кормило всех: из чего предки когда-то делали хлеб и кофеВидео

12:04

Гороскоп на завтра 16 ноября: Девам - проблема, Водолеям - радость

12:03

"Это конечно вырезали": участница "Холостяка" раскрыла, почему ушла от Цимбалюка

11:42

"Это просто восторг": как превратить мясные кости в мощнейшую подкормку для цветовВидео

Реклама
11:36

Старт "Зимней поддержки" в Украине: как получить 1000 гривен от государства

11:36

Что должно быть на рождественском столе 2025: 12 блюд и их значение

11:32

Какие приборы никогда нельзя подключать к удлинителю

11:27

"Ушла из жизни легенда": на фронте погиб известный украинский поэт и художник

10:58

Батл розовых шляп: что смешило украинцев в 5 выпуске "Холостяка"

10:47

Какие облака предупреждают о дожде и снеге: как "читать" небо

10:46

Как РФ удалось продвинуться в Покровске: в ISW назвали решающий фактор

10:28

Может иметь опасные последствия: ЗАЭС резко оказалась под угрозой блэкаута

09:55

Чего ждать от курса доллара и евро с понедельника: банкир назвал реальную ситуацию

09:25

Винтаж с подвохом: какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде

09:21

Переговоры с РФ: в США назвали деталь, которая может изменить ход войны в Украине

09:00

Трамп заразился от Путина "победобесием": Вятрович – о том, чем это опасно для Украины и мира

08:54

Запасы исчерпаны: КНДР урезала поставки снарядов России, детали

07:52

Десятки взрывов и яркое зарево: дроны атаковали важный завод РФ в РязаниВидео

06:10

С кем Казахстан?мнение

06:10

Что ждет Украину совсем скоромнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках играющих кошек за 23 секунды

05:18

Как определить погоду зимой по косточке хурмы: удивительный метод предков

04:30

Судьба подготовила перемены: какие знаки зодиака скоро найдут настоящую любовь

03:40

Три знака зодиака вскоре накроет волна счастья и успеха: кто в списке

Реклама
03:13

Как можно долго хранить чеснок на кухне: хитрый трюк с солью

02:36

Жест вежливости может обойтись дорого: когда запрещено включать "аварийку"

01:46

Что цвет ваших глаз говорит о вашей личности: психологическое значение оттенков

01:40

Взрыв в космосе: ученые предупредили об угрозе уничтожения целых планет

01:04

Что будет с ценами на молочку до конца года: эксперт дал прогноз

14 ноября, пятница
23:44

Украина и Россия могут "разыграть" корейский сценарий: эксперт назвал условие

23:28

Потеря страховой стажа: в Пенсионном фонде сделали важное предупреждение

23:24

"Я не чувствую": Тарас Цымбалюк принял неожиданное решение на церемонии роз

22:30

О хитрости молчат опытные сантехники: ржавчина исчезнет с одним средствомВидео

22:08

Россия атаковала Украину ракетами: в сторону Староконстантинова летели "Кинжалы"

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять