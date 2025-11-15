В день обстрела: Лиза Ющенко засветила мужа-россиянина на веселой вечеринке

Кратко:
Бывшая невестка Виктора Ющенко – Лиза Ющенко, которая живет в стране-террористе РФ и за время полномасштабного вторжения РФ в Украину так и не высказала свою позицию, едва ли не впервые показала своего мужа-россиянина.
Соответствующими фото сестра Ефросининой поделилась на своей странице в Instagram.
Очевидно, что парочка отмечала что-то вместе со своими российскими друзьями. Накануне Ющенко постила видео выступления российских артистов, под которых зажигала и она сама.
Позже она также показала фото с вечеринки, куда попал и ее муж-россиянин, которого она тщательно скрывает от публики. Известно, что его зовут Сергей и именно из-за него Ющенко старательно делает вид, что в ее родной Украине ничего не происходит.
Ющенко часто транслирует свою лакшери-жизнь в РФ, а в дни обстрелов Украины постит мемы про "хороший день". Стоит ли уточнять, что она молчит о военном вторжении России в Украину.
Лиза Ющенко о войне
Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, Лиза Ющенко молчит о том, как россияне уничтожают ее родину, а также отрывается под хиты откровенных украинофобов (типо Успенской - авт.), а также абсолютно наплевательски относится к большой украинской трагедии.
Как ранее писал Главред, накануне Ющенко выложила видео своих детей, которые завтракают перед школой. На видео также попала часть интерьера дома жены российского бизнесмена.
Ранее стало известно о том, что Диана Зотова объяснила в Telegram-канале, кто принял решение о прекращении ее участия в проекте и что не показали в пятом выпуске шоу.
О персоне: Лиза Ющенко
Елизавета Ющенко - бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко, жена Андрея Ющенко (июль 2009 года - декабрь 2012; в 2010 родила дочь Варвару). Младшая сестра украинской ведущей и общественной деятельницы Маши Ефросининой. По специальности психолог. В 2014 году Лиза Ющенко вышла замуж за российского бизнесмена.
