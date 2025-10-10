Сестра Ефросининой засветила свой роскошный дом и внучку Ющенко

Лиза Ющенко живет в террористической России и молчит о войне.

Лиза Ющенко показала, где живет / Коллаж Главред, фото Instagram/liza_u

Как живет Лиза Ющенко

Как выглядит внучка Ющенко Варвара

Бывшая невестка Виктора Ющенко – Лиза Ющенко, которая живет в стране-террористе РФ и за время полномасштабного вторжения РФ в Украину так и не высказала свою позицию, показала часть своей лакшери-жизни.

На своей странице в Instagram, Ющенко выложила видео своих детей, которые завтракают перед школой. На видео также попала часть интерьера дома жены российского бизнесмена.

Лиза Ющенко показала часть своей лакшери-жизни / Фото Instagram/liza_u

В частности, на видео виден огромный массивный стол, а само помещение больше напоминает зал для приемов. Только стол рассчитан на большое количество людей и судя по количеству стульев, Ющенко может закатывать громкие вечеринки в своем доме.

Лиза Ющенко показала часть своей лакшери-жизни / Фото Instagram/liza_u

Она также показала своих детей, в частности внучку бывшего президента Украины Виктора Ющенко Варвару. Девочке-подростку уже 15 лет и Ющенко буквально в каждых сториз, где есть она, пытается убедить и себя и ее в "неземной красоте" последней.

Лиза Ющенко показала часть своей лакшери-жизни / Фото Instagram/liza_u

На видео также попал сын Ющенко, которого она родила от россиянина. Дети на видео обсуждают уроки русского языка.

Лиза Ющенко показала часть своей лакшери-жизни / Фото Instagram/liza_u

Лиза Ющенко о войне

Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, Лиза Ющенко молчит о том, как россияне уничтожают ее родину, а также отрывается под хиты откровенных украинофобов (типо Успенской - авт.), а также абсолютно наплевательски относится к большой украинской трагедии.

Как ранее писал Главред, ранее Лиза Ющенко вышла в свет с сумочкой, стоимостью почти 2 млн гривен (32 000 долларов фунтов стерлингов). На фото вечно отдыхающая Ющенко показалась в деловом костюме и сообщила миру, что у нее наконец-то появились дела.

Ранее Ющенко также поделилась фото, на котором сфотографировала дочь. Только на одной руке у Варвары можно разглядеть украшений больше, чем на 400 тысяч гривен. Сестры Ефросинины глубоко уважают ювелирный дом Cartier и всячески подчеркивают таким образом свой статус.

О персоне: Лиза Ющенко Елизавета Ющенко - бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко, жена Андрея Ющенко (июль 2009 года - декабрь 2012; в 2010 родила дочь Варвару). Младшая сестра украинской ведущей и общественной деятельницы Маши Ефросининой. По специальности психолог. В 2014 году Лиза Ющенко вышла замуж за российского бизнесмена.

