Маме по плечо: Фреймут вывела в свет резко повзрослевшую младшую дочь

Ольга Фреймут с Евдокией посетили концерт известного хора.

Оля Фреймут с дочерью Евдокией / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Фреймут

Ольга Фреймут вышла в свет с дочерью

Как выглядит младшая дочь звезды

Знаменитая украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая сейчас проживает с семьей в Лондоне, показала в Instagram фотографии и видео с семейного досуга вместе с младшей дочерью Евдокией. Девушки посетили концерт львовского хора "Гомін".

Как сообщила ведущая, она пришла на событие по приглашению музыкантов. Фреймут тепло отозвалась о артистках и подчеркнула, что они успешно объединяют украинцев.

Ольга Фреймут на концерте хора "Гомін" / фото: instagram.com, Ольга Фреймут

"Святой хор - они объединяют украинцев, делают современным прошлое, влюбляют даже равнодушных в наши традиции и музыку. Они помогают военным, и не только. Спасибо за приглашение", — написала Ольга.

Ведущая взяла с собой на концерт младшую дочь Евдокию, которая поразила поклонников поразительным сходством со звездной мамой. Для выхода девушки выбрали парные черно-белые луки. Повзрослевшая Евдокия унаследовала утонченные черты лица мамы, цвет глаз и волос.

Ольга Фреймут - дети / фото: instagram.com, Ольга Фреймут

Не забыла Ольга и про обучение манерам — она рассказала забавную историю о том, как кто-то из зрителей решил подпевать хору во время концерта.

"Какой-то мужчина позади нас не удержался и начал и себе подпевать. Мы быстро его утихомирили, а я пела мысленно", — поделилась Фреймут.

