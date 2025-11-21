Маме по плечо: Фреймут вывела в свет резко повзрослевшую младшую дочь

Вы узнаете:
- Ольга Фреймут вышла в свет с дочерью
- Как выглядит младшая дочь звезды
Знаменитая украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая сейчас проживает с семьей в Лондоне, показала в Instagram фотографии и видео с семейного досуга вместе с младшей дочерью Евдокией. Девушки посетили концерт львовского хора "Гомін".
Как сообщила ведущая, она пришла на событие по приглашению музыкантов. Фреймут тепло отозвалась о артистках и подчеркнула, что они успешно объединяют украинцев.
"Святой хор - они объединяют украинцев, делают современным прошлое, влюбляют даже равнодушных в наши традиции и музыку. Они помогают военным, и не только. Спасибо за приглашение", — написала Ольга.
Ведущая взяла с собой на концерт младшую дочь Евдокию, которая поразила поклонников поразительным сходством со звездной мамой. Для выхода девушки выбрали парные черно-белые луки. Повзрослевшая Евдокия унаследовала утонченные черты лица мамы, цвет глаз и волос.
Не забыла Ольга и про обучение манерам — она рассказала забавную историю о том, как кто-то из зрителей решил подпевать хору во время концерта.
"Какой-то мужчина позади нас не удержался и начал и себе подпевать. Мы быстро его утихомирили, а я пела мысленно", — поделилась Фреймут.
Ранее Главред сообщал, что украинская певица Наталья Могилевская впервые взяла свою младшую дочь с собой на гастроли. Артистка вместе с Софией поехала в Одессу и рассказала об этом особенном путешествии. Ранее Наталья отмечала, что иногда берет девочек на репетиции, чтобы они видели ее работу.
Также американская актриса и жена британского принца Гарри Меган Маркл сейчас состоит во втором браке — ее первым супругом был продюсер и режиссер Тревор Энгельсон. Он откровенно поделился своими мыслями о романе Маркл и принца Гарри.
О персоне: Ольга Фреймут
Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.
Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".
