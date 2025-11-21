Укр
Маме по плечо: Фреймут вывела в свет резко повзрослевшую младшую дочь

Кристина Трохимчук
21 ноября 2025, 12:34
90
Ольга Фреймут с Евдокией посетили концерт известного хора.
Оля Фреймут с дочерью Евдокией
Оля Фреймут с дочерью Евдокией / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Фреймут

Вы узнаете:

  • Ольга Фреймут вышла в свет с дочерью
  • Как выглядит младшая дочь звезды

Знаменитая украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая сейчас проживает с семьей в Лондоне, показала в Instagram фотографии и видео с семейного досуга вместе с младшей дочерью Евдокией. Девушки посетили концерт львовского хора "Гомін".

Как сообщила ведущая, она пришла на событие по приглашению музыкантов. Фреймут тепло отозвалась о артистках и подчеркнула, что они успешно объединяют украинцев.

видео дня
Ольга Фреймут
Ольга Фреймут на концерте хора "Гомін" / фото: instagram.com, Ольга Фреймут

"Святой хор - они объединяют украинцев, делают современным прошлое, влюбляют даже равнодушных в наши традиции и музыку. Они помогают военным, и не только. Спасибо за приглашение", — написала Ольга.

Ведущая взяла с собой на концерт младшую дочь Евдокию, которая поразила поклонников поразительным сходством со звездной мамой. Для выхода девушки выбрали парные черно-белые луки. Повзрослевшая Евдокия унаследовала утонченные черты лица мамы, цвет глаз и волос.

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут - дети / фото: instagram.com, Ольга Фреймут

Не забыла Ольга и про обучение манерам — она рассказала забавную историю о том, как кто-то из зрителей решил подпевать хору во время концерта.

"Какой-то мужчина позади нас не удержался и начал и себе подпевать. Мы быстро его утихомирили, а я пела мысленно", — поделилась Фреймут.

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Наталья Могилевская впервые взяла свою младшую дочь с собой на гастроли. Артистка вместе с Софией поехала в Одессу и рассказала об этом особенном путешествии. Ранее Наталья отмечала, что иногда берет девочек на репетиции, чтобы они видели ее работу.

Также американская актриса и жена британского принца Гарри Меган Маркл сейчас состоит во втором браке — ее первым супругом был продюсер и режиссер Тревор Энгельсон. Он откровенно поделился своими мыслями о романе Маркл и принца Гарри.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ольга Фреймут новости шоу бизнеса
