Меган Маркл уличили в копировании Памэлы Андерсен: что появилось у жены Гарри

Теперь главные фанаты обеих звезд будут сравнивать и сами шоу.

Меган Маркл и Памэла Андерсен стали очень похожи в новом шоу / Коллаж Главред, скриншот Nertflix, Flavour Network

Вы узнаете:

В чем схожесть двух программа Маркл и Андерсен

Кого подозревают в плагиате

Внимательные поклонники отметили поразительное сходство между новым шоу Меган Маркл на Netflix и кулинарным сериалом Памелы Андерсон на Food Network Canada.

Как пишет издание Page Six, на выходных пользователи сети обвинили Маркл в "копировании" сериала Андерсон "Pamela’s Cooking With Love" своим новым шоу "With Love, Meghan" — начиная с названия.

Помимо схожих названий, они также отметили почти идентичные концепции, язык и общую эстетику трейлеров.

Тизер программы Андерсон о стиле жизни был выпущен в октябре 2024 года, почти за три месяца до того, как Маркл выпустила свой первый рекламный ролик.

Трейлер звезды "Спасателей Малибу" начинается с отрывков, где она просматривает сад и смеется на своей деревенской кухне.

"Я люблю готовить", — говорит она в минутном превью. "Я просто всегда хотела вывести все на новый уровень".

Аналогично, герцогиня Сассекская готовит и собирает свежие продукты в первых минутах своего трейлера "С любовью, Меган".

"Мне всегда нравилось брать что-то довольно обычное и возвышать его", — заявляет Маркл, как и вступительное заявление Андерсон.

