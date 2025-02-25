Меган Маркл уличили в копировании Памэлы Андерсен: что появилось у жены Гарри

Вы узнаете:
- В чем схожесть двух программа Маркл и Андерсен
- Кого подозревают в плагиате
Внимательные поклонники отметили поразительное сходство между новым шоу Меган Маркл на Netflix и кулинарным сериалом Памелы Андерсон на Food Network Canada.
Как пишет издание Page Six, на выходных пользователи сети обвинили Маркл в "копировании" сериала Андерсон "Pamela’s Cooking With Love" своим новым шоу "With Love, Meghan" — начиная с названия.
Помимо схожих названий, они также отметили почти идентичные концепции, язык и общую эстетику трейлеров.
Тизер программы Андерсон о стиле жизни был выпущен в октябре 2024 года, почти за три месяца до того, как Маркл выпустила свой первый рекламный ролик.
Трейлер звезды "Спасателей Малибу" начинается с отрывков, где она просматривает сад и смеется на своей деревенской кухне.
"Я люблю готовить", — говорит она в минутном превью. "Я просто всегда хотела вывести все на новый уровень".
Аналогично, герцогиня Сассекская готовит и собирает свежие продукты в первых минутах своего трейлера "С любовью, Меган".
"Мне всегда нравилось брать что-то довольно обычное и возвышать его", — заявляет Маркл, как и вступительное заявление Андерсон.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Недавно Главред писал о том, что Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.
А также союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение.
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Кто такая Меган Маркл?
Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
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