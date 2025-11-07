Мисс Вселенная-2025: участница досрочно покинула конкурс

Диана Фаст раскрыла причину, по которой не сможет представлять свою страну на Мисс Вселенная.

Мисс Вселенная-2025 участницы - Мисс Германия покинула конкурс / коллаж: Главред, фото: instagram.com/missuniversegermany, instagram.com/dianajune

Кто прекратил своей участие в конкурсе Мисс Вселенная досрочно

В Бангкоке, Таиланд, 2 ноября стартовал конкурс красоты Мисс Вселенная-2025. Уже 21 ноября общественность узнает имя самой красивой женщины этого года.

Увы, досрочно из соревнования выбыла конкурсантка из Германии Диана Фаст. Об этом сообщает издание Hola!.

Мисс Германия Вселенная-2025 отметила, что для конкурс стал для нее одним из самых важных и увлекательных опытов в жизни, однако ей пришлось принять тяжелое решение. Фаст не поехала в Таиланд по глубоко личной причине - кроме соревнования в ее жизни грядут серьезные перемены, которые она считает необходимым прожить вместе с ее пятилетним сынишкой.

"Быть матерью – это моя самая большая ответственность и моя самая большая радость. В настоящее время я строю новый дом для своей семьи, поэтому решила остаться рядом с сыном на этом важном этапе нашей жизни", - поделилась Диана Фаст.

Диана Фаст с сыном / фото: instagram.com/dianajune

О конкурсе Мисс Вселенная "Мисс Вселенная" — ежегодный международный конкурс красоты. Один из самых престижных конкурсов красоты в мире, входит в "Большую четверку" наряду с конкурсами "Мисс мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля". По данным Википедии, конкурс был впервые показан по американскому национальному телевидению в 1955 году. В 1960 году шоу сменило местоположение с Калифорнии на Флориду. До 1971 года конкурс проходил на территории США, а с 1972 года — каждый год в новой стране.

