Могилевская показала младшую дочь: семейный выходной

Певица Могилевская показала, как проводит время с младшей дочерью.

Наталья Могилевская с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Кратко:

Куда Могилевская повела дочь

Что они делали

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась в Instagram семейным моментом.

Певица показала, как прошел ее выходной вместе с ее 5-летней дочкой Соней. Мама с дочкой отправились в СПА, где расслаблялись и плавали вместе. Могилевская также рассказала, что такой релакс-день необходим перед стартом ее концертного тура в Киеве.

Что может быть лучше выходного с дочкой? Ничего. Перевели с Соней дух, чтобы набраться сил для подготовки к туру и концертам", — поделилась певица.

Похудение Натальи Могилевской

Артистка недавно сообщила, что сумела сбросить 25 килограммов и рассказала, как ей это удалось. Оказалось, Наталье пришлось целый год работать над своей фигурой ради желаемого результата.

"На этот раз я пошла через духовный рост и чистку организма. Это не было вообще похудения. Я просто занималась печенью, желудочно-кишечным трактом, горькие травы", - рассказала Могилевская.

Наталья Могилевская воспитывает двух девочек / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.

А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

