Могилевская показала младшую дочь: семейный выходной

Кратко:
- Куда Могилевская повела дочь
- Что они делали
Украинская певица Наталья Могилевская поделилась в Instagram семейным моментом.
Певица показала, как прошел ее выходной вместе с ее 5-летней дочкой Соней. Мама с дочкой отправились в СПА, где расслаблялись и плавали вместе. Могилевская также рассказала, что такой релакс-день необходим перед стартом ее концертного тура в Киеве.
Что может быть лучше выходного с дочкой? Ничего. Перевели с Соней дух, чтобы набраться сил для подготовки к туру и концертам", — поделилась певица.
Похудение Натальи Могилевской
Артистка недавно сообщила, что сумела сбросить 25 килограммов и рассказала, как ей это удалось. Оказалось, Наталье пришлось целый год работать над своей фигурой ради желаемого результата.
"На этот раз я пошла через духовный рост и чистку организма. Это не было вообще похудения. Я просто занималась печенью, желудочно-кишечным трактом, горькие травы", - рассказала Могилевская.
Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.
А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.
Вас также может заинтересовать:
- Минус 25 килограммов: Могилевская раскрыла, как достигла идеальной фигуры
- Виктор Павлик признался, что боится Наталью Могилевскую - что случилось
- "За что вы так": Наталье Могилевской предоставили обвинения
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред