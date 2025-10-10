На себя не похож: Дмитрий Комаров объяснил причину внезапных изменений

Ведущий удивил поклонников изменениями во внешности.

https://glavred.info/starnews/na-sebya-ne-pohozh-dmitriy-komarov-obyasnil-prichinu-vnezapnyh-izmeneniy-10705403.html Ссылка скопирована

Дмитрий Комаров показался после похудения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Комаров

Вы узнаете:

Дмитрий Комаров значительно изменился внешне

Как ведущий смог похудеть

Украинский журналист Дмитрий Комаров недавно поразил поклонников своим внешним видом. Известный телеведущий изменился до неузнаваемости из-за значительного похудения. Комаров объяснил причины таких резких изменений в эфире "Сніданку з 1+1".

Дмитрий поделился, что во время съемок шоу "Мир наизнанку" он посетил Институт геронтологии, чтобы определить свой биологический возраст. Результаты этих исследований не понравились ведущему.

видео дня

Дмитрий Комаров решил сесть на диету / фото: instagram.com, Дмитрий Комаров

"Первый раз мне очень не понравился результат, я был намного старше", - признался Комаров.

После таких неутешительных результатов ведущий решил взять себя в руки и кардинально изменить свой образ жизни. Он добавил в свою рутину спорт, изменил питание и даже убрал из своего рациона некоторые продукты.

Дмитрий Комаров решил сохранить молодость / фото: instagram.com, Дмитрий Комаров

"А потом я провел определенную работу - питание правильное, спорт - и снизил этот возраст. То есть это возможно. Все очень просто: сахар, дрожжи и хлеб - убрать", - раскрыл Дмитрий Комаров.

Дмитрий Комаров / инфографика: Главред

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская модель и телеведущая Александра Кучеренко, которая ранее развелась с известным ведущим Дмитрием Комаровым, поделилась с поклонниками новым видео из Парижа. Звезда показала, как наслаждается прогулкой по дождливым улицам французской столицы.

Также украинский известный журналист Дмитрий Комаров обратился к поклонникам после долгой паузы. Что интересно, на некоторых кадрах Комаров, который ранее развелся со своей супругой Александрой Кучеренко, засветил обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Дмитрий Комаров Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Путешествуй по Украине". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред