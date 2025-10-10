На себя не похож: Дмитрий Комаров объяснил причину внезапных изменений

Вы узнаете:
Украинский журналист Дмитрий Комаров недавно поразил поклонников своим внешним видом. Известный телеведущий изменился до неузнаваемости из-за значительного похудения. Комаров объяснил причины таких резких изменений в эфире "Сніданку з 1+1".
Дмитрий поделился, что во время съемок шоу "Мир наизнанку" он посетил Институт геронтологии, чтобы определить свой биологический возраст. Результаты этих исследований не понравились ведущему.
"Первый раз мне очень не понравился результат, я был намного старше", - признался Комаров.
После таких неутешительных результатов ведущий решил взять себя в руки и кардинально изменить свой образ жизни. Он добавил в свою рутину спорт, изменил питание и даже убрал из своего рациона некоторые продукты.
"А потом я провел определенную работу - питание правильное, спорт - и снизил этот возраст. То есть это возможно. Все очень просто: сахар, дрожжи и хлеб - убрать", - раскрыл Дмитрий Комаров.
Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Путешествуй по Украине". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.
