Запроданка и любительница мужского внимания Седокова, показалась с новым мужчиной.

Анна Седокова показала нового бойфренда / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Кратко:

Как выглядела Седокова

Что она сделала во время вечеринки

Певица-предательница Анна Седокова, которая несколько месяцев назад вернулась в информационное пространство после самоубийства ее третьего мужа - латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, показалась на вечеринке с новым мужчиной.

Как пишут российские пропагандисты, журналисту издания Стархит удалось заснять Седокову, которая тискалась и прижималась в новому мужчине на одном из закрытых мероприятий.

Седокова танцевала под хиты недавно разведенной певицы Алсу. Запроданка обнимала спутника со спины, что явно не походило на дружеский жест, и что-то шептала ему.

На видео также видно, что во время того, как Седокова окучивала новую "жертву", посторонний мужчины со стороны попытался снять ее попытки. Однако та вызверилась на него и даже забрала мобильный тилефон, чтобы тот не снимал ее.

Самоубийство мужа Седоковой

В 2024 году Янис Тимма покончил с собой. Седокова не сразу вышла на связь, но позже опубликовала видео, где запечатлела себя в слезах. "Очень прошу, пожалуйста, у меня ребенок маленький… Он ничего не должен знать. Вы не представляете просто, в каком аду я жила в последние годы… Я просто должна уберечь ребенка от этой информации. Если можете, пожалуйста, я очень прошу…" — обращалась она.

Седокова - в своем репертуаре / Фото Instagram/annasedokova

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что осенью 2024 года, после 4 лет в официальном браке, Анна Седокова подала на развод с покойным баскетболистом. Их брак официально завершился за неделю до самоубийства Яниса Тиммы.

Также стало известно, что Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после того, как узнала про смерть бывшего возлюбленного. Певица показала, как лежит в слезах под капельницами.

О персоне: Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Последний муж Седоковой Янис Тимма покончил жизнь самоубийством. Его родственники пытаются привлечь к ответственности Седокову, считая ее виновной в смерти баскетболиста. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

