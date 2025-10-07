"На той же мове": экс-участница "ВИА Гры" Бушмина послала украинцев

Ева Бушмина вернулась в Киев и стала героиней скандала.

Ева Бушмина - скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ева Бушмина

Экс-участница группы "ВИА Гра" Ева Бушмина (настоящее имя - Яна Швец) вернулась на родину и решила продвигать в Украине язык страны агрессора. Наткнувшись на критику украинцев в своем Instagram, певица не нашла лучшего выхода, чем нецензурно обругать сограждан.

Во время полномасштабной войны певица избегала публичных высказываний о ситуации в Украине и общалась преимущественно на русском и английском языках. Последние годы Бушмина жила во Франции вместе с мужем, одесским скульптором Денисом Грищуком. Вернувшись на родину, артистка продолжила действовать так, будто войны не существует, и активно продвигает свои русскоязычные песни.

Ева Бушмина выпустила новую русскоязычную песню / фото: instagram.com, Ева Бушмина

Пользователи сети возмутились поведением певицы и поинтересовались, почему во время войны она продолжает выпускать песни на русском языке. В ответ Бушмина не сдержалась - вместо аргументов она прибегла к оскорблениям и нецензурным выражениям, демонстрируя пренебрежение к украинцам и к украинскому языку.

Ева Бушмина послала украинца за вопрос о языке / фото: instagram.com, Ева Бушмина

Бушмина оправдывала свою позицию тем, что считает свои русскоязычные треки "чистым творчеством", якобы не связанным с политикой. В то же время артистка не только не извинилась за ругань, но и опубликовала насмешливую сториз, фактически подтвердив свое пренебрежительное отношение к украинцам.

Ева Бушмина вызвала критику украинцев / фото: instagram.com, Ева Бушмина

Ева Бушмина продолжает выпускать песни на русском / фото: instagram.com, Ева Бушмина

Украинцы возмущены новой песней Евы Бушминой / фото: instagram.com, Ева Бушмина

Ранее Главред сообщал, что Ева Бушмина вернулась в Киев. Артистка была замечена в одном из столичных заведений. Позже свой визит в Киев подтвердила и сама Бушмина - она опубликовала фото с подписью: "Приехать в Киев без ключей от квартиры - Done".

Также бывшая участница группы "ВИА Гра" Ева Бушмина поделилась с поклонниками новым откровенным видео. На кадрах певица позирует в купальнике, а ее тело украшено нежными розовыми лепестками. В комментариях фанаты засыпали артистку комплиментами, отметив ее безупречную фигуру.

Группа Виа Гра Виа Гра - украинская женская поп-группа, образованная в 2000 году в Киеве. Коллектив считался одним из самых успешных русскоязычных музыкальных проектов 2000-х годов. Группой было записано 5 студийных альбомов. Характерной особенностью коллектива является частая смена участниц. Бывший музыкальный, и генеральный продюсер группы - Константин Меладзе, сообщает Википедия.

