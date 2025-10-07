Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"На той же мове": экс-участница "ВИА Гры" Бушмина послала украинцев

Кристина Трохимчук
7 октября 2025, 12:03
143
Ева Бушмина вернулась в Киев и стала героиней скандала.
Ева Бушмина
Ева Бушмина - скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ева Бушмина

Вы узнаете:

  • Экс-участницу "ВИА Гры" раскритиковали за русскоязычную песню
  • Что ответила певица

Экс-участница группы "ВИА Гра" Ева Бушмина (настоящее имя - Яна Швец) вернулась на родину и решила продвигать в Украине язык страны агрессора. Наткнувшись на критику украинцев в своем Instagram, певица не нашла лучшего выхода, чем нецензурно обругать сограждан.

видео дня

Во время полномасштабной войны певица избегала публичных высказываний о ситуации в Украине и общалась преимущественно на русском и английском языках. Последние годы Бушмина жила во Франции вместе с мужем, одесским скульптором Денисом Грищуком. Вернувшись на родину, артистка продолжила действовать так, будто войны не существует, и активно продвигает свои русскоязычные песни.

Ева Бушмина
Ева Бушмина выпустила новую русскоязычную песню / фото: instagram.com, Ева Бушмина

Пользователи сети возмутились поведением певицы и поинтересовались, почему во время войны она продолжает выпускать песни на русском языке. В ответ Бушмина не сдержалась - вместо аргументов она прибегла к оскорблениям и нецензурным выражениям, демонстрируя пренебрежение к украинцам и к украинскому языку.

Ева Бушмина
Ева Бушмина послала украинца за вопрос о языке / фото: instagram.com, Ева Бушмина

Бушмина оправдывала свою позицию тем, что считает свои русскоязычные треки "чистым творчеством", якобы не связанным с политикой. В то же время артистка не только не извинилась за ругань, но и опубликовала насмешливую сториз, фактически подтвердив свое пренебрежительное отношение к украинцам.

Ева Бушмина
Ева Бушмина вызвала критику украинцев / фото: instagram.com, Ева Бушмина
Ева Бушмина
Ева Бушмина продолжает выпускать песни на русском / фото: instagram.com, Ева Бушмина
Ева Бушмина
Украинцы возмущены новой песней Евы Бушминой / фото: instagram.com, Ева Бушмина

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Ева Бушмина вернулась в Киев. Артистка была замечена в одном из столичных заведений. Позже свой визит в Киев подтвердила и сама Бушмина - она опубликовала фото с подписью: "Приехать в Киев без ключей от квартиры - Done".

Также бывшая участница группы "ВИА Гра" Ева Бушмина поделилась с поклонниками новым откровенным видео. На кадрах певица позирует в купальнике, а ее тело украшено нежными розовыми лепестками. В комментариях фанаты засыпали артистку комплиментами, отметив ее безупречную фигуру.

Вас может заинтересовать:

Группа Виа Гра

Виа Гра - украинская женская поп-группа, образованная в 2000 году в Киеве. Коллектив считался одним из самых успешных русскоязычных музыкальных проектов 2000-х годов. Группой было записано 5 студийных альбомов. Характерной особенностью коллектива является частая смена участниц. Бывший музыкальный, и генеральный продюсер группы - Константин Меладзе, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ева Бушмина ВИА Гра новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина будет получать "Томагавки" постепенно: нардеп раскрыл замысел Трампа

Украина будет получать "Томагавки" постепенно: нардеп раскрыл замысел Трампа

13:27Украина
РФ атаковала Черниговскую область: без света - 61 тысяча абонентов, введены графики

РФ атаковала Черниговскую область: без света - 61 тысяча абонентов, введены графики

12:07Украина
Путин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - Бондарев

Путин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - Бондарев

12:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

"Твое место": как Алла Пугачева публично обратилась к Софии Ротару

"Твое место": как Алла Пугачева публично обратилась к Софии Ротару

Не по карману: Потап решил сменить профессию в США

Не по карману: Потап решил сменить профессию в США

Мокрый снег и сильные ливни: Украину накрывает настоящий штормовой Армагеддон

Мокрый снег и сильные ливни: Украину накрывает настоящий штормовой Армагеддон

"Есть успешные применения": Зеленский сделал громкое заявление об украинской баллистике

"Есть успешные применения": Зеленский сделал громкое заявление об украинской баллистике

Последние новости

13:24

Главный парфюмерный аккорд осени-2025: какие духи и как выбирать на холодный сезон

13:21

New York Post обнародовал документы ФБР о связях Порошенко с Медведчуком и Путиным, – эксперт

13:05

"Уже замужем": о свадьбе Леси Никитюк с военным проговорился известный певец

12:37

Отказалась от всего прежнего: как сейчас выглядит непубличная Мария Яремчук

12:26

Блогер показал разницу работы камер iPhone 17 и 15: результат очень удивилВидео

Блэкаут в Москве и новое оружие от США: Гончар – о том, что задумал ТрампБлэкаут в Москве и новое оружие от США: Гончар – о том, что задумал Трамп
12:07

РФ атаковала Черниговскую область: без света - 61 тысяча абонентов, введены графикиФото

12:03

"Опуститься к такому": Ани Лорак публично опозорилась

12:03

"На той же мове": экс-участница "ВИА Гры" Бушмина послала украинцев

12:00

Путин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - Бондарев

Реклама
11:50

ВСУ освободили Сичневое на Днепропетровщине и взяли в плен оккупантовВидео

11:07

"Ждут, пока РФ устанет": экс-дипломат рассказал об иллюзиях Европы в отношении Путина

10:55

Китайский гороскоп на завтра 8 октября: Козлам - переедание, Обезьянам - ссоры

10:49

Почему 8 октября нельзя начинать важных дел: какой церковный праздник

10:44

Испоганила свое: жена Павлика показала лицо после неудачной пластики

10:37

Осеннее тепло еще вернется: когда Украину накроет "бабье лето"

10:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 октября (обновляется)

10:22

Свет для 600 тысяч домов: в Украине нашли способ предотвращать блекауты - WSJ

09:55

РФ вступила в первую фазу подготовки к войне с НАТО – ISW

09:26

"Это самое страшное": Ольга Сумская сделала заявление о провальном браке

09:25

Трампа раздражает Путин: экс-дипломат РФ раскрыл закулисье переговоровВидео

Реклама
08:52

Признание Ангелы Меркель: так кто же ответственен за войну в Украине?мнение

08:52

РФ атаковала энергетику и ж/д инфраструктуру: горели депо и подстанции, люди без светаФото

08:16

Карта Deep State онлайн за 7 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:12

Гороскоп на завтра 8 октября: Львам - новая возможность, Тельцам - неискренность

07:42

В Сумах - взрывы, в городе возникли перебои с электричеством: что известно

07:29

Оккупанты захватили Малиевку: россияне продвинулись на Днепропетровщине

06:41

Полтавщина - под ударом дронов: повреждены дома и инфраструктура, вспыхнули пожарыФото

06:10

Война на истощение началась: что стоит пониматьмнение

06:00

Только одна зависимость: что сделал Павел Текучев ради роли

05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке мамы и ребенка за 10 секунд

05:30

Конец пятидневки: у людей будут четыре выходных в неделю, названы сроки

05:00

Десерт родом из детства: невероятно вкусный торт из 4 ингредиентов без выпечкиВидео

04:30

Шаг, который изменит будущее: три знака зодиака получат ценный знак 7 октября

04:07

Почему собака спит с высунутым языком - ветеринары предупредили о важном сигналеВидео

03:24

Бриллиантовое кольцо и самолет: Сумская призналась, как ее хотели отбить у мужа

02:53

Как оживить увядающие розы: маленький трюк вернет жизнь букету

01:30

"Совсем сбрендила": Анастасия Волочкова взялась за оружие

00:24

С Бритни Спирс произошел несчастный случай: "Не знаю, сломана ли она"

00:19

Трамп принял решение по ракетам Tomahawk для Украины: первые подробности

00:01

Месяц "говорит" сажать: эксперт назвала благоприятные даты для посадок в октябреВидео

Реклама
06 октября, понедельник
23:51

Известная актриса высказалась об актерском таланте Леси Никитюк: "Не сыграет ни один"

23:15

"Помолчи минуту": Горбунов признался, кто в его паре с Осадчей первым затевает конфликты

23:11

Таких дальнобойных ударов еще не было: взрывы прогремели на сверхмощном НПЗ в РФВидео

22:55

Харьков под массированным ударом дронов - раздаются взрывы, есть перебои со светом

22:36

Такой суп готовили еще наши бабушки - бомбический рецепт первого блюдаВидео

22:07

Вычислили и сожгли: ВСУ феерично уничтожили редкую "глушилку" врагаВидео

21:57

Догадываются единицы - ученые раскрыли, что скрывает бутилированная водаВидео

21:57

Джеки Чан решил снимать новую часть культовой франшизы в Казахстане

21:45

Жених Никитюк показал редкий "мамский" момент ведущей с сыном

21:13

На стиле: Галкин и Пугачева ошеломили своим видом на прогулке

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десерты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять