Известная актриса высказалась об актерском таланте Леси Никитюк: "Не сыграет ни один"

Вкратце:
- Леся Никитюк сыграла главную роль в фильме "Песики"
- Профессиональная актриса Виталина Библив прокомментировала ее работу в кино
В феврале 2025 года на украинские экраны вышла кинокомедия "Песики" с Лесей Никитюк. Некоторым профессиональным актеров, вопреки успеху ленты, выбор кандидатуры на главную роль показался спорным. Украинская актриса Виталина Библив наоборот считает, что медийные личности в кино - это не так уж и плохо, и уверена, что они не смогут полностью вытеснить профессионалов из индустрии.
Об этом она рассказала в интервью NV. "Относительно того, что многие блогеры вдруг становятся актерами: они как вдруг стали, так и перестанут быть актерами. Уверена: то, что могу сыграть я, не сыграет ни один блогер. Если они никому не перебегают дорогу и не стремятся держать в руках Золоту дзиґу только потому, что блогеры-миллионники, то пусть снимаются", - говорит Библив.
Что же касается актерской игры Леси Никитюк в "Песиках", то тут Виталина выразила свое категорическое одобрение. Она отметила, что ведущая прекрасно вжилась в роль, и показала на экране именно то, что сейчас необходимо украинскому зрителю.
"Я считаю, что Леся Никитюк очень классно справилась с ролью в таком фильме как "Песики". На самом деле даже и не знаю, кто бы мог там быть вместо нее. Леся Никитюк - любимица миллионов наших земляков, и мне кажется, это был правильный выбор и целенаправленная история, чтобы снять кино. Это было вовремя, это такой нужный сейчас развлекательный контент", - высказалась Виталина Библив.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что Потап решил сменить профессию в США. Во время полномасштабной войны музыкальный продюсер и исполнитель осел за границей в поисках новых проектов.
Также Даша Квиткова намекнула на свадьбу с украинским футболистом Владимиром Бражко. Всего месяц назад он сделал блогерше предложение руки и сердца.
Читайте также:
- 47-летняя украинская актриса стала мамой: пол и первое фото с новорожденным
- "Как каминг-аут": Алексей Суханов поставил точку в сплетнях о личной жизни
- Жених Никитюк показал редкий "мамский" момент ведущей с сыном
О персоне: Виталина Библив
Виталина Библив — украинская актриса театра, кино и телевидения. Обладательница Национальной премии "Золотая юла" (2019), заслуженная артистка Украины (2020).
В 2009 году была названной одной из 20 лучших актрис Украины. Преподаёт в Киевском колледже культуры и искусств. Живёт и работает в Киеве.
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред