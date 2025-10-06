Известная актриса высказалась об актерском таланте Леси Никитюк: "Не сыграет ни один"

Виталина Библив поделилась мнением о медийных личностях в кино.

Леся Никитюк "Песики" - Виталина Библив оценила игру ведущей / коллаж: Главред, фото: facebook.com/vitalina.bibliv, instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк сыграла главную роль в фильме "Песики"

Профессиональная актриса Виталина Библив прокомментировала ее работу в кино

В феврале 2025 года на украинские экраны вышла кинокомедия "Песики" с Лесей Никитюк. Некоторым профессиональным актеров, вопреки успеху ленты, выбор кандидатуры на главную роль показался спорным. Украинская актриса Виталина Библив наоборот считает, что медийные личности в кино - это не так уж и плохо, и уверена, что они не смогут полностью вытеснить профессионалов из индустрии.

Об этом она рассказала в интервью NV. "Относительно того, что многие блогеры вдруг становятся актерами: они как вдруг стали, так и перестанут быть актерами. Уверена: то, что могу сыграть я, не сыграет ни один блогер. Если они никому не перебегают дорогу и не стремятся держать в руках Золоту дзиґу только потому, что блогеры-миллионники, то пусть снимаются", - говорит Библив.

Что же касается актерской игры Леси Никитюк в "Песиках", то тут Виталина выразила свое категорическое одобрение. Она отметила, что ведущая прекрасно вжилась в роль, и показала на экране именно то, что сейчас необходимо украинскому зрителю.

"Я считаю, что Леся Никитюк очень классно справилась с ролью в таком фильме как "Песики". На самом деле даже и не знаю, кто бы мог там быть вместо нее. Леся Никитюк - любимица миллионов наших земляков, и мне кажется, это был правильный выбор и целенаправленная история, чтобы снять кино. Это было вовремя, это такой нужный сейчас развлекательный контент", - высказалась Виталина Библив.

Леся Никитюк на съемках "Песиків" / фото: instagram.com/lesia_nikituk

О персоне: Виталина Библив Виталина Библив — украинская актриса театра, кино и телевидения. Обладательница Национальной премии "Золотая юла" (2019), заслуженная артистка Украины (2020).

В 2009 году была названной одной из 20 лучших актрис Украины. Преподаёт в Киевском колледже культуры и искусств. Живёт и работает в Киеве.

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

