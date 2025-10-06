Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Известная актриса высказалась об актерском таланте Леси Никитюк: "Не сыграет ни один"

Анна Подгорная
6 октября 2025, 23:51
28
Виталина Библив поделилась мнением о медийных личностях в кино.
Виталина Библив, Леся Никитюк
Леся Никитюк "Песики" - Виталина Библив оценила игру ведущей / коллаж: Главред, фото: facebook.com/vitalina.bibliv, instagram.com/lesia_nikituk

Вкратце:

  • Леся Никитюк сыграла главную роль в фильме "Песики"
  • Профессиональная актриса Виталина Библив прокомментировала ее работу в кино

В феврале 2025 года на украинские экраны вышла кинокомедия "Песики" с Лесей Никитюк. Некоторым профессиональным актеров, вопреки успеху ленты, выбор кандидатуры на главную роль показался спорным. Украинская актриса Виталина Библив наоборот считает, что медийные личности в кино - это не так уж и плохо, и уверена, что они не смогут полностью вытеснить профессионалов из индустрии.

Об этом она рассказала в интервью NV. "Относительно того, что многие блогеры вдруг становятся актерами: они как вдруг стали, так и перестанут быть актерами. Уверена: то, что могу сыграть я, не сыграет ни один блогер. Если они никому не перебегают дорогу и не стремятся держать в руках Золоту дзиґу только потому, что блогеры-миллионники, то пусть снимаются", - говорит Библив.

видео дня

Что же касается актерской игры Леси Никитюк в "Песиках", то тут Виталина выразила свое категорическое одобрение. Она отметила, что ведущая прекрасно вжилась в роль, и показала на экране именно то, что сейчас необходимо украинскому зрителю.

"Я считаю, что Леся Никитюк очень классно справилась с ролью в таком фильме как "Песики". На самом деле даже и не знаю, кто бы мог там быть вместо нее. Леся Никитюк - любимица миллионов наших земляков, и мне кажется, это был правильный выбор и целенаправленная история, чтобы снять кино. Это было вовремя, это такой нужный сейчас развлекательный контент", - высказалась Виталина Библив.

Леся Никитюк на съемках Песиків
Леся Никитюк на съемках "Песиків" / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Потап решил сменить профессию в США. Во время полномасштабной войны музыкальный продюсер и исполнитель осел за границей в поисках новых проектов.

Также Даша Квиткова намекнула на свадьбу с украинским футболистом Владимиром Бражко. Всего месяц назад он сделал блогерше предложение руки и сердца.

Читайте также:

О персоне: Виталина Библив

Виталина Библив — украинская актриса театра, кино и телевидения. Обладательница Национальной премии "Золотая юла" (2019), заслуженная артистка Украины (2020).
В 2009 году была названной одной из 20 лучших актрис Украины. Преподаёт в Киевском колледже культуры и искусств. Живёт и работает в Киеве.

О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Леся Никитюк новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп принял решение по ракетам Tomahawk для Украины: первые подробности

Трамп принял решение по ракетам Tomahawk для Украины: первые подробности

00:19Мир
Таких дальнобойных ударов еще не было: взрывы прогремели на сверхмощном НПЗ в РФ

Таких дальнобойных ударов еще не было: взрывы прогремели на сверхмощном НПЗ в РФ

23:11Война
Харьков под массированным ударом дронов - раздаются взрывы, есть перебои со светом

Харьков под массированным ударом дронов - раздаются взрывы, есть перебои со светом

22:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

Китайский гороскоп на завтра 7 октября: Козлам - страх, Собакам - несчастный случай

Китайский гороскоп на завтра 7 октября: Козлам - страх, Собакам - несчастный случай

"Твое место": как Алла Пугачева публично обратилась к Софии Ротару

"Твое место": как Алла Пугачева публично обратилась к Софии Ротару

"Есть успешные применения": Зеленский сделал громкое заявление об украинской баллистике

"Есть успешные применения": Зеленский сделал громкое заявление об украинской баллистике

Последние новости

01:30

"Совсем сбрендила": Анастасия Волочкова взялась за оружие

00:24

С Бритни Спирс произошел несчастный случай: "Не знаю, сломана ли она"

00:19

Трамп принял решение по ракетам Tomahawk для Украины: первые подробности

00:01

Месяц "говорит" сажать: эксперт назвала благоприятные даты для посадок в октябреВидео

06 октября, понедельник
23:51

Известная актриса высказалась об актерском таланте Леси Никитюк: "Не сыграет ни один"

Путин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - БондаревПутин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - Бондарев
23:15

"Помолчи минуту": Горбунов признался, кто в его паре с Осадчей первым затевает конфликты

23:11

Таких дальнобойных ударов еще не было: взрывы прогремели на сверхмощном НПЗ в РФВидео

22:55

Харьков под массированным ударом дронов - раздаются взрывы, есть перебои со светом

22:36

Такой суп готовили еще наши бабушки - бомбический рецепт первого блюдаВидео

Реклама
22:07

Вычислили и сожгли: ВСУ феерично уничтожили редкую "глушилку" врагаВидео

21:57

Догадываются единицы - ученые раскрыли, что скрывает бутилированная водаВидео

21:57

Джеки Чан решил снимать новую часть культовой франшизы в Казахстане

21:45

Жених Никитюк показал редкий "мамский" момент ведущей с сыном

21:13

На стиле: Галкин и Пугачева ошеломили своим видом на прогулке

21:08

Может выпасть до метра дождя: Одесса готовится к сильному потопуФото

21:04

Электросамокаты на паузе: Рада готовит ограничения для водителей двухколесных

21:01

"Времени осталось немного": Зеленский сообщил о решении по свету в регионах

20:43

"Как каминг-аут": Алексей Суханов поставил точку в сплетнях о личной жизни

20:37

"Идем служить": популярный российский рэпер получил повестку в армию

20:26

Что нужно попросить у святых: строгие запреты и приметы 7 октября

Реклама
20:10

47-летняя украинская актриса стала мамой: пол и первое фото с новорожденным

19:52

Тайна рода: какой уникальный дар предки вам подарили по дате рождения

19:48

Цены на овощи рванули вверх: как изменилась стоимость овощей для салатного набора

19:31

Мокрый снег и сильные ливни: Украину накрывает настоящий штормовой Армагеддон

19:29

Не только "Фламинго": какие украинские ракеты дальностью 1000+ км уже бьют по РФ

19:10

Все больше российских дронов над Европой: что задумал Путинмнение

18:53

ВСУ усиливают безопасность учебных центров - Сырский анонсировал важные изменения

18:45

Блогеры заметили скрытую съемку в номере отеля: как стороны отреагировали на ситуацию

18:43

Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

18:40

Изменение позиции США по Украине - дипломат указал на интересный нюансВидео

18:21

В Украине вводят "налог на OLX": кому и сколько придется платить

17:57

Зима для одного из городов-миллионников будет самой тяжелой с начала войны

17:46

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке медведя с медом за 33 секунды

17:28

Война может завершиться дипломатически через два месяца - глава Николаевской ОВА

17:02

"Наехали пьяные люди": родственница известного блогера погибла в ДТП

16:56

Для ряда регионов особая угроза: Россия определила новую цель в войне, чего ждать

16:39

"Будет девочка": Наталья Денисенко заговорила о пополнении в семье

16:25

Угроза, а не защита: свет ночью на крыльце может серьезно навредитьВидео

15:56

Люди, родившиеся в эти три месяца, обладают невероятной аурой

15:31

Почему на логотипе Subaru изображены шесть звезд: найден скрытый символ

Реклама
15:29

Не по карману: Потап решил сменить профессию в США

15:02

"Есть успешные применения": Зеленский сделал громкое заявление об украинской баллистике

14:59

Легкий способ сократить расходы: хитрый трюк уменьшит затраты на отоплениеВидео

14:53

Гороскоп на завтра 7 октября: Близнецам - неожиданные новости, Девам - поездка

14:50

Почему 7 октября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

14:29

"Твое место": как Алла Пугачева публично обратилась к Софии Ротару

14:27

Какие народы были предками украинцев - некоторые из них сохранились до сих порВидео

14:11

Слово "ширинка" имеет совсем другое значение: какую ошибку совершают украинцыВидео

14:02

ГПСУ ответила на упреки Касьянова в роспуске роты ударных БпЛА: детали скандала

13:50

В Украину придет циклон: названа дата, когда начнутся сильные дожди

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять