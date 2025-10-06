Жених Никитюк показал редкий "мамский" момент ведущей с сыном

Кратко:
- Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук в июне впервые стали родителями
- Военный показал снимок с невестой и сыном их их семейного архива
В социальных сетях Леси Никитюк с июня 2025-го года появился новый вид контента, посвященный ее новорожденному сыну и материнским будням. И хоть малыша ведущая пока не показывает, памятные и просто милые моменты она не утаивает.
Отец мальчика, украинский военный Дмитрий Бабчук, в связи с прохождением службы не часто имеет возможность поделиться со своей аудиторией подобным. Но не упускает возможность, если такова появляется.
К примеру, в его Instagram-сторис появилось необычное сэлфи, снятое в зеркале лифта. На нем сам Бабчук уверенно позирует, пока Леся занимается сыном, наклонившись над детской коляской - случайный кадр из жизни родителей четырехмесячного малыша.
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
