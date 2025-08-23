Путиниста Киркорова преслудуют сплошные неприятности.

Филипп Киркоров снова пострадал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Что случилось с Филиппом Киркоровым

Что теперь его ждет

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и рухнул со сцены в России, серьезно травмировал ногу.

Как видно на видео, опубликованным социальными сетями, путинист во время своего номера пытался взобраться на мини-лестницу на колесах, а она поехала. Киркоров не удержался на месте и рухнул на сцену.

Позже пропагандистские телеграмм-каналы опубликовали видео, как певец репетирует другой номер и как пытается не выдать своей хромотой серьезную травму. Между тем, у него это не совсем получается и он медленно ковыляет за кулисы, подтягивая за собой травмированную конечность.

Проблемы со здоровьем Киркорова

Пожалуй, серьезные неприятности со здоровьем певца начались во время пластических операций на лице и теле, которые ему провел скандальный пластический хирург Тимур Хайдаров. Тогда еще ходили слухи о том, что у Киркорова не заживают швы и есть проблемы с некоторыми зонами.

Позже Киркоров обжег руку во время концерта, выполняя номер с пиротехникой. Он завизжал во время исполнения номера и ему даже вызывали скорую, чтобы обработать рану.

Филипп Киркоров значительно сбросил вес / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Известно, что рана не заживает уже несколько месяцев, а сам Киркоров сильно похудел и долгое время не появлялся на публике.

По итогу, путинисту диагностировали неизлечимое заболевание - диабет второго типа.

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запретна въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

