Наукой доказано: названа самая красивая женщина в мире

Внешность популярной актрисы максимально близка к идеалу.

Эмма Стоун сейчас - актрису признали самой красивой в мире / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

Как проводилась оценка внешности

Какие результаты оказались у Эммы Стоун

В свою копилку званий и наград оскароносная американская актриса Эмма Стоун теперь может добавить и весьма приятный титул самой красивой женщины в мире. Ее внешность с научной точки зрения оценил известный лондонский пластический хирург Джулиан Де Сильва, сообщает Daily Mail.

За основу своих расчетов Де Сильва взял формулу золотого сечения. Им пользовались еще древние греки: они изобрели математическую формулу для оценки пропорций лица или тела человека. Чем ближе результат расчетов к числу Фи (1.618), тем человек красивее.

Джулиан Де Сильва провел оценку всех черт лица Эммы Стоун на "физическое совершенство", и выяснил, что линия челюсти актрисы близка к идеалу на 97%, губы - на 95.6, брови - на 94.2.

Высокие оценки, согласно Де Сильве и золотому сечению, также получили Марго Робби, Зендея и Бейонсе.

Эмма Стоун сейчас - актрису признали самой красивой в мире / ua.depositphotos.com

О персоне: Эмма Стоун Эмили Джин Стоун - американская актриса и кинопродюсер. Обладательница ряда наград, в том числе двух премий "Оскар", двух премий БАФТА, двух "Золотых глобусов" и трех премий Гильдии киноактеров. В 2017 году Стоун была самой высокооплачиваемой актрисой по данным журнала Forbes. Входила в список 100 знаменитостей по версии Forbes 2013 года и по версии "Тайм" 2017 года, а в СМИ ее часто называют одной из самых талантливых актрис поколения, пишет Википедия.

