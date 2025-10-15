Наташа Королева удивила своим заявлением.

Наташа Королева набрала вес / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

Кратко:

Наташа Королева пожаловалась, что поправляется

Как она борется с лишним весом

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но молчит о нападении РФ на Украину и продолжает развлекать россиян, заявила, что поправляется из-за возраста.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Королевой исполнилось 52 года, и она всерьез задумалась о похудении.

"Не было цели особой, просто надо было немножко похудеть. Надо держать себя в определенном весе, потому что начинаешь поправляться не от котлет, а от лет", — сказала молчунья.

Наташа Королева продолжает выступать в РФ / фото: instagram.com, Наташа Королева

Также в свободное время она ухаживает за собой и часто ходит на специальные процедуры.

"Криосауну я люблю, массажи всякие. Режим — это важно для любого человека, и я стараюсь его придерживаться", — добавила Королева.

Наташа Королева увлеклась процедурами / фото: instagram.com, Наташа Королева

О персоне: Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

