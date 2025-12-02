Невеста 63-летнего путиниста сделала неожиданное заявление.

Невеста 63-летнего путиниста Аврора Киба поделилась с журналистами подробностями о личной жизни с Григорием Лепсом. Она заявила росСМИ, что пышная свадьба на 500 человек, которая планировалась на лето 2026 года, не состоится.

Во время визита на выставку в Государственный исторический музей Аврора развеяла надежды всех, кто следил за их отношениями. Как оказалось, планы на бракосочетание резко изменились, и торжество переносится на неопределенный срок.

"Пока свадьба не планируется. Пока не ждите... Знаете как: не говорите гоп, пока не перепрыгните. Мы не знаем, что будет, поэтому нельзя об этом утверждать", — уклончиво ответила Киба.

Аврора Киба недовольна Григорием Лепсом / фото: instagram.com, Аврора Киба

Ранее девушка уже жаловалась на то, что, несмотря на обещания певца жениться на ней летом, торжество постоянно откладывается. Она сравнила свадьбу с горизонтом, который отдаляется, несмотря на все попытки к нему приблизиться.

"Свадьба на горизонте. А горизонт — это воображаемая линия, которая удаляется от нас по мере приближения", — пожаловалась Аврора.

Аврора Киба - сколько лет невесте Лепса / фото: instagram.com, Аврора Киба

Несмотря на то, что Лепс не спешит жениться на своей молодой невесте, он уже мечтает об очередном пополнении в семье. В этом и может быть камень преткновения, ведь 19-летняя девушка еще не готова стать матерью.

"Я хочу троих-четверых детей в будущем. Но пока к ним не готова", — заявила невеста путиниста.

