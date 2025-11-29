Дети Григория Лепса отказываются слушать российскую пропаганду.

Григорий Лепс с дочерью Николь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Григорий Лепс

Григорий Лепс пожаловался на детей

Что не смог сделать с ними путинист

Российский певец Григорий Лепс, который активно поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, пожаловался на своих детей. Как передают пропагандистские росСМИ, наследники Лепса не разделяют взглядов отца-путиниста.

Младшие дети артиста, 18-летняя Николь и 15-летний Иван, с комфортом проживают в Европе вместе с матерью Анной Шаплыковой. Григорий отметил, что его дети имеют возможность выбирать, где им лучше жить, однако не скрывает, что видит их крайне редко.

Григорий Лепс дети / фото: instagram.com, Григорий Лепс

"Довольно редко вижу, потому что они живут и учатся не здесь, чему я абсолютно не рад. Но они уже достаточно взрослые ребята и девчата и выбирают свой путь: где им учиться и как им учиться", — рассказал певец.

Путинист в отчаянии, ведь ему не удается вложить в головы детям тезисы российской пропаганды. Лепс пытается привить наследникам любовь к родине и "патриотизм", но выходит плохо.

Григорий Лепс - личная жизнь / фото: instagram.com, Григорий Лепс

"Говорить с ними о Родине, о стране, я говорю, но это редко случается, и вбить им в голову то, о чем думаю я, это практически невозможно и сложно. Потому что у каждого поколения свой моральный облик... Стараюсь на своем личном примере это показывать, и весьма возможно, что до них это рано или поздно доходит, потому что сейчас сложно сказать, что может сформироваться в голове 15-летнего мальчика или 18-летней девочки... Но с ними надо действительно говорить... Нужно сидеть за столом, объяснять, рассказывать, что я и делаю...", — пожаловался певец.

Про персону: Григорий Лепс Григорий Лепс — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015), сообщает Википедия.

16 декабря 2022 года на фоне вторжения России в Украину внесён в санкционный список Евросоюза за публичную поддержку войны. 21 декабря 2022 года к санкциям присоединилась Швейцария. 7 января 2023 года включён в санкционный список Украины.

