Неизлечимая болезнь 68-летнего Ларса фон Триера прогрессирует

Представитель режиссера подтвердила, что фон Триер теперь нуждается в особенном уходе.

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Ларс фон Триер болезнь - как режиссер чувствует себя сейчас / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/larsvontrier_

Кратко:

Три года назад Ларс фон Триер ушел из кино из-за болезни Паркинсона

Сейчас ему необходима постоянная помощь специалистов

Датский режиссер Ларс фон Триер в 2022 году объявил о паузе в своей карьере. Такое решение было принято им в связи с болезнью Паркинсона, которую ему диагностировали накануне.

Недавно в прессе появилась новость про госпитализацию режиссера в связи с ухудшением его состояния. Речь шла про отделение интенсивной терапии, где ему потребовалась помощь с стабилизацией тремора по всему телу.

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В ответ на это Луиза Вест, представитель продюсерского центра фон Триера Zentropa, сообщила, что он действительно находится под присмотром центра, который предоставляет ему "лечение и уход, необходимые для человека с его болезнью".

Впрочем Вест отметила, что Ларс фон Триер остается в своем особняке, а медицинский центр со всем необходимым разместился в пристройке к нему. "Ларс чувствует себя хорошо, насколько это возможно в данных обстоятельствах", - гласит официальное заявление.

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Кто такой Ларс фон Триер? Ларс фон Триер - датский режиссер, сценарист и актер. Его работы известны своими жанровыми и техническими инновациями, конфронтационным исследованием экзистенциальных, социальных и политических вопросов, а также его отношением к таким темам, как милосердие, жертвоприношение и психическое здоровье. Обладатель более ста наград и номинаций на кинофестивалях по всему миру, в их числе Золотая пальмовая ветвь, а также премий Сезар, Давид ди Донателло, Гойя, Независимый дух, Спутник и др., сообщает Википедия. Наиболее известные работы: "Рассекая волны", "Догвилль", "Меланхолия".

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