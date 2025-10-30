"Никогда в жизни": жена Виктора Павлика рассказала о проблемах с их сыном

Екатерина Репяхова очень любит своего сына.

Екатерина Репяхова рассказала о материнстве / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Репяхова

Екатерина Репяхова показала фото с сыном

Блогерша поразмышляла о материнстве

Жена украинского известного певца Виктора Павлика – блогер Екатерина Репяхова – поразмышляла о материнстве и о предназначении мамы ненормотипичного ребенка.

На своей странице в Instagram Екатерина сделала публикацию, которую посвятила сыну Михасику. Также она призналась, что научилась ценить каждый момент.

Екатерина Репяхова с сыном / фото: скрин instagram.com, Екатерина Репяхова

"Никогда в жизни я бы не променяла наш путь. Никогда не захотела бы другого сына — нормотипичного. Потому что именно на этом пути я нашла себя настоящую. Мой Миша — самый лучший. Такой светлый, нежный, добрый, любящий. Когда он сейчас начинает говорить, когда видит и понимает, во мне открывается новое измерение счастья. Не поверхностное, не показное — а глубокое, как покой после бури", — отметила Репяхова.

Екатерина Репяхова с сыном / фото: instagram.com, Екатерина Репяхова

Конфликт Юрка Юрченко и Виктора Павлика

Фронтмен группы Yurcash Юрко Юрченко отписался от певца Виктора Павлика в Facebook, хотя дружил с ним 32 года. Как поделился Юрко, ему не понравилось ругательство Павлика под публикацией памяти пророссийского певца. Он считает, что Павлик сохраняет политический нейтралитет, а это неприемлемо во время полномасштабной войны в Украине.

Виктор Павлик / инфографика: Главред

О персоне: Виктор Павлик Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

