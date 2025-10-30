"Никогда в жизни": жена Виктора Павлика рассказала о проблемах с их сыном

Вы узнаете:
- Екатерина Репяхова показала фото с сыном
- Блогерша поразмышляла о материнстве
Жена украинского известного певца Виктора Павлика – блогер Екатерина Репяхова – поразмышляла о материнстве и о предназначении мамы ненормотипичного ребенка.
На своей странице в Instagram Екатерина сделала публикацию, которую посвятила сыну Михасику. Также она призналась, что научилась ценить каждый момент.
"Никогда в жизни я бы не променяла наш путь. Никогда не захотела бы другого сына — нормотипичного. Потому что именно на этом пути я нашла себя настоящую. Мой Миша — самый лучший. Такой светлый, нежный, добрый, любящий. Когда он сейчас начинает говорить, когда видит и понимает, во мне открывается новое измерение счастья. Не поверхностное, не показное — а глубокое, как покой после бури", — отметила Репяхова.
Конфликт Юрка Юрченко и Виктора Павлика
Фронтмен группы Yurcash Юрко Юрченко отписался от певца Виктора Павлика в Facebook, хотя дружил с ним 32 года. Как поделился Юрко, ему не понравилось ругательство Павлика под публикацией памяти пророссийского певца. Он считает, что Павлик сохраняет политический нейтралитет, а это неприемлемо во время полномасштабной войны в Украине.
Отметим, как сообщал Главред, военнослужащий Дмитрий Дикусар обратился к поклонникам в день своего юбилея. Также он признался, что очень поменялся за время войны и научился ценить простые вещи.
А также ведущая Леся Никитюк пересеклась с актрисой Дарьей Петрожицкой, которая ранее негативно высказалась о ее игре в фильме "Песики", после чего разгорелся скандал в Сети.
О персоне: Виктор Павлик
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
