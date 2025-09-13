Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Бывшая жена Виктора Павлика вышла замуж

Алена Кюпели
13 сентября 2025, 18:27
16
Лариса Созаева, бывшая жена Виктора Павлика вышла замуж за любимого мужчину.
Лариса Созаева
Лариса Созаева вышла замуж / коллаж: Главред, фото: Facebook Лора Созаева

Кратко:

  • Какие события случилось в жизни женщины
  • Как пара подала заявление

Бывшая супруга украинского певца Виктора Павлика Лариса Созаева вышла замуж.

Как рассказала Созаева OBOZ.UA, свадебная церемония с мужчиной по имени Константин прошла в довольно нестандартном формате. Они не организовывали пышные гуляния и даже не находились рядом друг с другом на момент бракосочетания.

видео дня

"Что касается предложения, то его не было! Для Кости все просто – он переехал ко мне, потому что мне так было удобно. Мы стали жить вместе и это означало: ты моя жена, я с тобой до конца. Но все-таки мы ждали, пока его бывшая жена привезет детей в Украину (они во время войны выехали за границу. – Ред.), и будет скромное бракосочетание", - поделилась она.

Лариса Созрева вышла замуж
Лариса Созрева вышла замуж / Фото Обоз.ua

Мужчина Созаевой подал заявку на брак через приложение Дия.

"Мы такая современная крутая пара за 50 в отношениях! Я была на работе, Костя в другом месте. Мы с телефонами в руках соединили наши судьбы! Кстати, по возрасту. Неважно, сколько человеку лет, возникает вопрос – хочет ли он или он быть в паре, оставаться ли один один, один друг, риск! желаемое", - отметила Лариса Созрева.

Лариса Созрева вышла замуж
Лариса Созрева вышла замуж / Фото Обоз.ua

Пара познакомилась в интернете. Как поделилась Лариса Созаева, они с избранником почти одновременно зарегистрировались в приложении Tinder. Приблизительно через пять дней пользования между ними произошел метч.

Виктор Павлик и его жены

Катя Репяхова и Виктор Павлик познакомились в 2015 году, когда музыкант еще состоял в браке с Ларисой Созаевой. Этот союз завершился в 2016 году. В 2019 году Павлик сделал Репяховой предложение руки сердца, и в 2020 пара расписалась. В 2021 году Катя родила звездному мужу сына Михаила.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как сообщал Главред, ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.

Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Виктор Павлик

Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Виктор Павлик новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
На Закарпатье массовые мероприятия нужно согласовывать с ТЦК: детали

На Закарпатье массовые мероприятия нужно согласовывать с ТЦК: детали

18:50Украина
"Через три месяца оккупируют восток": Зеленский сделал важное заявление о фронте

"Через три месяца оккупируют восток": Зеленский сделал важное заявление о фронте

18:37Война
Детали штурма Филии: ВСУ забросали россиян гранатами и взяли пленных

Детали штурма Филии: ВСУ забросали россиян гранатами и взяли пленных

17:52Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 14 сентября: Близнецам - неожиданный подарок, Стрельцам - боль

Гороскоп на завтра 14 сентября: Близнецам - неожиданный подарок, Стрельцам - боль

Забытые миром: заброшенные города-призраки Украины, где остановилось время

Забытые миром: заброшенные города-призраки Украины, где остановилось время

Стоит запастись сейчас: украинцам сказали, когда подорожает базовый продукт

Стоит запастись сейчас: украинцам сказали, когда подорожает базовый продукт

На подходе 3 больших "котла": ВСУ удалось сделать невозможное

На подходе 3 больших "котла": ВСУ удалось сделать невозможное

Потеряете достаток и благополучие: что нельзя выносить из дома 13 сентября, приметы

Потеряете достаток и благополучие: что нельзя выносить из дома 13 сентября, приметы

Последние новости

18:50

На Закарпатье массовые мероприятия нужно согласовывать с ТЦК: детали

18:37

"Через три месяца оккупируют восток": Зеленский сделал важное заявление о фронте

18:27

Бывшая жена Виктора Павлика вышла замуж

18:01

Задолго до Ведьмака: кто были настоящие охотники на демонов в Украине

17:52

Детали штурма Филии: ВСУ забросали россиян гранатами и взяли пленныхВидео

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца годаПодорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года
17:46

Windows 10 "потухнет" ровно через месяц: что делать пользователям

17:39

"В какую ложь нам верить?": Сикорский высмеял оправдания РФ о дронах в Польше

17:13

Виктор Розовый сделал шокирующее заявление после интервью экс-жены - все детали

16:55

Крупный район Донбасса под угрозой окружения: названо опасное направление

Реклама
16:49

Что будет, если отказываться играть с котом: ветеринары указали опасный нюанс

16:40

Популярный в Украине овощ становится дефицитом - цены растут с бешеным темпом

16:15

Учения в Беларуси: Путин и Лукашенко готовят три стратегии войны с Западом – Bild

15:58

Кармический союз: какие знаки зодиака находят друг друга снова и снова

15:56

"Подсказал его отец": где и на какую профессию сын Осадчей учится в США

15:51

Мощный удар по РФ и важное условие НАТО: Трамп сделал громкое заявление

15:41

Как действует лихорадка: когда сбивать температуру, а когда позволить организму бороться

15:19

Почему 14 сентября нельзя громко веселиться: какой церковный праздник

15:19

Город в 25 раз больше Киева: где в Украине была еще одна столицаВидео

14:56

Психологи рассказали, как найти вторую "половинку": ТОП-4 простых шага

14:53

Жир просто тает на глазах: копеечная замена уксусу творит настоящие чудеса

Реклама
14:46

Неизвестная Житомирщина: что скрывают старые улицы города и вековые леса Полесья

14:35

Где различия между двумя футболистами: только самые внимательные найдут три детали

14:27

"Зимнее пальто" для роз: как подготовить растения к холодамВидео

14:24

Модные цвета в одежде на осень 2025: как сделать образ ярким в пасмурную поруВидео

13:55

Раскрыта вся правда о "Мивине": что добавляют в вермишель и зачемВидео

13:53

Россиян в Купянске нет: Генштаб сообщил о контрдиверсионной операции

13:50

Зарплаты учителей в Украине изменятся: как теперь увеличатся доплаты и премии

13:46

Путин "подставил" Лукашенко на фоне сделки Минска с Трампом: названа причинаВидео

13:06

"Шлёпанцы — это не обувь": пять жёстких правил обувного этикета

13:02

Россия в нищете, а Путин тратит сотни миллионов на исследования старения - СМИ

12:55

Дроны взорвали танкеры "теневого флота" РФ: СМИ об ударе по порту Приморск

12:52

Болезнь вынудила Киркорова принять меры по поводу детей - что случилось

12:40

После обстрела дронами: НАТО начало операцию "Восточный страж", что угрожает РФ

12:35

Элтон Джон ошарашил поклонников видом из больничной палаты

12:12

Гороскоп Таро на завтра 14 сентября: Ракам - верить в себя, Рыбам - испытание

12:05

Идеальный вариант завтрака, обеда или ужина: рецепт полезного хачапури

11:57

Территориальные уступки Украины и завершение войны: в ЕС сделали важное заявление

11:52

Как правильно обрезать виноград, чтобы он плодоносил: простая схема для начинающихВидео

11:32

Украинцам в Польше ограничили помощь: кому перестанут выплачивать средства

11:31

Снова с бывшим мужем: Камалия шокировала воссоединением с Захуром

Реклама
11:26

Сердечникам и гипертоникам стоит быть осторожными: Землю накрывает магнитная буря

10:40

На нем лица не было: экс-жена Розового призналась, как раскрыла измену на свадьбе

10:30

Изменили риторику: ISW оценили, что теперь говорят об обучениях "Запад-2025"

10:26

Как обрезать грушу, чтобы плоды были крупными и вкусными: пошаговое руководство

10:00

Трамп пытается подготовиться к торгу с Путиным и оттянуть Лукашенко от России - Усов

09:57

Украинцев за рубежом могут призвать в армию в ЕС: объяснение юриста

09:21

Россия перебрасывает элитные войска в Донецкую область: аналитик назвал причину

09:16

Снова развевается сине-желтый: ВСУ освободили важное село на границе двух областей

09:02

Какие деревья могут обернуться бедой: что не стоит сажать возле дома

08:18

На Камчатке произошло мощное землетрясение: россияне бьют тревогу

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять