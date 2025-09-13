Лариса Созаева, бывшая жена Виктора Павлика вышла замуж за любимого мужчину.

Лариса Созаева вышла замуж / коллаж: Главред, фото: Facebook Лора Созаева

Бывшая супруга украинского певца Виктора Павлика Лариса Созаева вышла замуж.

Как рассказала Созаева OBOZ.UA, свадебная церемония с мужчиной по имени Константин прошла в довольно нестандартном формате. Они не организовывали пышные гуляния и даже не находились рядом друг с другом на момент бракосочетания.

"Что касается предложения, то его не было! Для Кости все просто – он переехал ко мне, потому что мне так было удобно. Мы стали жить вместе и это означало: ты моя жена, я с тобой до конца. Но все-таки мы ждали, пока его бывшая жена привезет детей в Украину (они во время войны выехали за границу. – Ред.), и будет скромное бракосочетание", - поделилась она.

Лариса Созрева вышла замуж / Фото Обоз.ua

Мужчина Созаевой подал заявку на брак через приложение Дия.

"Мы такая современная крутая пара за 50 в отношениях! Я была на работе, Костя в другом месте. Мы с телефонами в руках соединили наши судьбы! Кстати, по возрасту. Неважно, сколько человеку лет, возникает вопрос – хочет ли он или он быть в паре, оставаться ли один один, один друг, риск! желаемое", - отметила Лариса Созрева.

Лариса Созрева вышла замуж / Фото Обоз.ua

Пара познакомилась в интернете. Как поделилась Лариса Созаева, они с избранником почти одновременно зарегистрировались в приложении Tinder. Приблизительно через пять дней пользования между ними произошел метч.

Виктор Павлик и его жены

Катя Репяхова и Виктор Павлик познакомились в 2015 году, когда музыкант еще состоял в браке с Ларисой Созаевой. Этот союз завершился в 2016 году. В 2019 году Павлик сделал Репяховой предложение руки сердца, и в 2020 пара расписалась. В 2021 году Катя родила звездному мужу сына Михаила.

Как сообщал Главред, ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.

Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.

О персоне: Виктор Павлик Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

