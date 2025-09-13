Бывшая жена Виктора Павлика вышла замуж

Кратко:
Бывшая супруга украинского певца Виктора Павлика Лариса Созаева вышла замуж.
Как рассказала Созаева OBOZ.UA, свадебная церемония с мужчиной по имени Константин прошла в довольно нестандартном формате. Они не организовывали пышные гуляния и даже не находились рядом друг с другом на момент бракосочетания.
"Что касается предложения, то его не было! Для Кости все просто – он переехал ко мне, потому что мне так было удобно. Мы стали жить вместе и это означало: ты моя жена, я с тобой до конца. Но все-таки мы ждали, пока его бывшая жена привезет детей в Украину (они во время войны выехали за границу. – Ред.), и будет скромное бракосочетание", - поделилась она.
Мужчина Созаевой подал заявку на брак через приложение Дия.
"Мы такая современная крутая пара за 50 в отношениях! Я была на работе, Костя в другом месте. Мы с телефонами в руках соединили наши судьбы! Кстати, по возрасту. Неважно, сколько человеку лет, возникает вопрос – хочет ли он или он быть в паре, оставаться ли один один, один друг, риск! желаемое", - отметила Лариса Созрева.
Пара познакомилась в интернете. Как поделилась Лариса Созаева, они с избранником почти одновременно зарегистрировались в приложении Tinder. Приблизительно через пять дней пользования между ними произошел метч.
Виктор Павлик и его жены
Катя Репяхова и Виктор Павлик познакомились в 2015 году, когда музыкант еще состоял в браке с Ларисой Созаевой. Этот союз завершился в 2016 году. В 2019 году Павлик сделал Репяховой предложение руки сердца, и в 2020 пара расписалась. В 2021 году Катя родила звездному мужу сына Михаила.
