Одной строчкой: предательница Ани Лорак внезапно вспомнила о матери

Лорак показала редкое фото с матерью, которую вероятно вывезла в РФ.

Ани Лорак показала матю / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Вы узнаете:

Мать Ани Лорак отпраздновала день рождения

Как певица поздравила мать

Предательница Украины, певица Ани Лорак, показала редкое фото со своей матерью Жанной Линьковой. Снимок запроданка разместила в своем Instagram.

Лорак редко публикует в соцсетях фотографии членов семьи, но решила показать поклонникам свою маму в особенный день — Жанна Линькова отпраздновала день рождения. Певица достаточно лаконично поздравила самого близкого человека.

"С днем рождения, мамочка", — подписала снимки запроданка.

Ани Лорак с матерью / фото: instagram.com, Ани Лорак

Ани Лорак показала три фотографии с мамой: на двух из них тогда еще Каролина Куек позирует с матерью в детстве, а третий снимок демонстрирует, как они выглядят сейчас.

Несмотря на то, что Жанна Линькова ранее жила в Украине, она полностью разделяет пророссийскую позицию своей дочери. Мать певицы, когда-то отдавшая Каролину в интернат, теперь переехала в РФ и не скрывает поддержку агрессора, игнорируя преступления российских оккупантов против украинцев.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

