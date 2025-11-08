Укр
Одной строчкой: предательница Ани Лорак внезапно вспомнила о матери

Кристина Трохимчук
8 ноября 2025, 05:15
Лорак показала редкое фото с матерью, которую вероятно вывезла в РФ.
Предательница Украины, певица Ани Лорак, показала редкое фото со своей матерью Жанной Линьковой. Снимок запроданка разместила в своем Instagram.

Лорак редко публикует в соцсетях фотографии членов семьи, но решила показать поклонникам свою маму в особенный день — Жанна Линькова отпраздновала день рождения. Певица достаточно лаконично поздравила самого близкого человека.

"С днем рождения, мамочка", — подписала снимки запроданка.

Ани Лорак показала три фотографии с мамой: на двух из них тогда еще Каролина Куек позирует с матерью в детстве, а третий снимок демонстрирует, как они выглядят сейчас.

Несмотря на то, что Жанна Линькова ранее жила в Украине, она полностью разделяет пророссийскую позицию своей дочери. Мать певицы, когда-то отдавшая Каролину в интернат, теперь переехала в РФ и не скрывает поддержку агрессора, игнорируя преступления российских оккупантов против украинцев.

Ранее Главред сообщал, что голливудская актриса Анджелина Джоли недавно прибыла в Украину с визитом. Звезда посетила Херсон и была замечена еще в нескольких украинских городах. Также знаменитость встретилась с пограничниками и получила от них памятный подарок о Украине.

Также бывшие друзья певицы Таисии Повалий, которые на разных этапах жизни помогали ей строить карьеру, продолжают раскрывать настоящее лицо предательницы Украины. О том, как менялась Повалий, рассказала продюсер Анжела Норбоева, знакомая с ней с 1991 года.

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

