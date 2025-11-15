Осадчая без макияжа поделилась важным мессенджем

Катерина Осадчая поделилась очень нежными и стильными фотографиями.

https://glavred.info/starnews/osadchaya-bez-makiyazha-podelilas-vazhnym-messendzhem-10715729.html Ссылка скопирована

Катерина Осадчая поделилась фото / Коллаж Главред, фото Instagram/kosadcha

Кратко:

Как сейчас выглядит Осадчая

Что она сообщила

Украинская ведущая, модель и общественная деятельница Катя Осадчая поделилась невероятно красивыми фото.

На своей странице в Instagram, ведущая опубликовала ряд нежных фото, где на ней не было ни грамма макияжа. Она также поделилась особенным и вдохновляющим сообщением.

видео дня

Катя Осадчая и ее нежные фото / Фото Instagram/kosadcha

"Тут и сейчас. Учимся вместе жить в моменте", - написал она.

Катя Осадчая и ее нежные фото / Фото Instagram/kosadcha

Отметим, что Осадчая, в отличие от многих звезд и блогеров не показывает роскошные покупки и путешествия во время войны. Кроме того, с началом полномасштабной войны телеведущая решила создать проект "Поиск пропавших". Уже найдено около 4 000 человек.

Катя Осадчая и ее нежные фото / Фото Instagram/kosadcha

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Екатерина Осадчая / инфографика: Главред

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Добавим, как сообщал Главред, ранее Катерина Осадчая поделилась чрезвычайно теплыми снимками своего младшего сына Данила. На своей странице в Instagram, она опубликовала фото малыша-блондина и трогательно обратилась к нему.

Ранее также главный герой популярного украинского шоу "Холостяк – актер Тарас Цимбалюк раскрыл неожиданное предложение, которое поступило ему от поклонниц его творчества.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Катерина Осадчая Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред