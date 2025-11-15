Осадчая без макияжа поделилась важным мессенджем

Кратко:
- Как сейчас выглядит Осадчая
- Что она сообщила
Украинская ведущая, модель и общественная деятельница Катя Осадчая поделилась невероятно красивыми фото.
На своей странице в Instagram, ведущая опубликовала ряд нежных фото, где на ней не было ни грамма макияжа. Она также поделилась особенным и вдохновляющим сообщением.
"Тут и сейчас. Учимся вместе жить в моменте", - написал она.
Отметим, что Осадчая, в отличие от многих звезд и блогеров не показывает роскошные покупки и путешествия во время войны. Кроме того, с началом полномасштабной войны телеведущая решила создать проект "Поиск пропавших". Уже найдено около 4 000 человек.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Добавим, как сообщал Главред, ранее Катерина Осадчая поделилась чрезвычайно теплыми снимками своего младшего сына Данила. На своей странице в Instagram, она опубликовала фото малыша-блондина и трогательно обратилась к нему.
Ранее также главный герой популярного украинского шоу "Холостяк – актер Тарас Цимбалюк раскрыл неожиданное предложение, которое поступило ему от поклонниц его творчества.
Вас также может заинтересовать:
- Уже давно бабушка: Катя Осадчая раскрыла личный секрет
- Из семьи не уводила: Осадчая рассказала, как начинался роман с Горбуновым
- Повезла себя в роддом: Осадчая умилила новыми фото младшего сына
О персоне: Катерина Осадчая
Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред