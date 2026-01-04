Победитель "Евровидения" Дамиано Давид объявил о помолвке — кто избранница

Дав Кэмерон засветила обручальное кольцо.

Дамиано Давид и Дав Кэмерон женятся / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дамиано Давид

Известный певец и лидер группы Måneskin Дамиано Давид решился на важный шаг в личной жизни. Артист сообщил в Instagram, что сделал предложение своей девушке, американской актрисе и певице Дав Кэмерон.

На странице Дамиано в соцсетях появились фотографии влюбленной пары. Акцент на снимках был сделан на роскошном кольце на руке Дав с большим бриллиантом по центру. Пара не скрывала своей радости и нежности друг к другу — солист Måneskin с теплотой смотрел на избранницу и нежно целовал ее в лоб.

Дамиано Давид личная жизнь / фото: instagram.com, Дамиано Давид

"Это будет прекрасный год", — сообщил поклонникам победитель Евровидения 2021, намекнув на свадьбу.

Помолвку подтвердила и Дав Кэмерон, разместив фотографии с возлюбленным и отметив, что очень счастлива.

"Моя любимая часть жизни. С Новым годом!", — подписала снимки актриса, добавив смайлик обручального кольца.

Победитель Евровидения 2021 женится / фото: instagram.com, Дамиано Давид

Дамиано Давид и Дав Кэмерон — отношения

Дамиано и Дав впервые пересеклись на премии MTV VMAs 2022, однако тогда все ограничилось коротким знакомством. Настоящая искра вспыхнула спустя год, на VMAs 2023, после чего певицу заметили на концерте Måneskin в Нью-Йорке. В феврале 2024 года они официально подтвердили свой статус, появившись на красной дорожке премии "Грэмми".

О персоне: Дамиано Давид Дамиано Давид - главный вокалист, фронтмен итальянской рок-группы Måneskin, победившей на Евровидении-2021 с песней "Zitti e buoni". Считается одним из самых высокооплачиваемых рок-музыкантов в Италии, сообщает Википедия.

