Фронтмен Maneskin Дамиано Давид впервые женится - СМИ

Кратко:
- Дамиано Давид и Дав Кэмерон вместе два года
- После годовщины возлюбленная музыканта стала носить кольцо на безымянном пальце
Итальянский певец и лидер группы Måneskin Дамиано Давид решил перевести на новый уровень его отношения с американской актрисой и певицей Дав Кэмерон. По данным издания TMZ, пара обручилась после двух лет отношений.
Давид и Кэмерон не делали публичных заявлений о помолвке, однако папарацци заметили на безымянном пальце Дав кольцо с крупным камнем во время ее прогулки с Дамиано по Сиднею, Австралия. Влюбленные выглядели очень счастливыми.
К слову, 9 октября Дамиано Давид и Дав Кэмерон отметили вторую годовщину отношений. Об этом актриса рассказала в своем блоге в Instagram. "Два лучших года в моей жизни. Я плачу по крайней мере раз в неделю, потому что жизнь стала такой прекрасной с тобой. Я люблю тебя так, что никакие слова не могут выразить, но я никогда не перестану пытаться. Счастливой годовщины, amore mio", - написала она.
Это первая помолвка для певца, и вторая для его партнерши - Дав стала невестой актера Райана Маккартана в апреле 2016 года, однако уже в октябре того же года пара рассталась.
?Dove Cameron & Damiano David are engaged, TMZ reports.— Dove Cameron Charts (@Charts_Dove) October 29, 2025
— Congrats! And we're so proud that you found each other! pic.twitter.com/6CMLyaStUA
О персоне: Дамиано Давид
Дамиано Давид - главный вокалист, фронтмен итальянской рок-группы Måneskin, победившей на Евровидении-2021 с песней "Zitti e buoni". Считается одним из самых высокооплачиваемых рок-музыкантов в Италии, сообщает Википедия.
