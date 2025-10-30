Укр
Фронтмен Maneskin Дамиано Давид впервые женится - СМИ

Анна Подгорная
30 октября 2025, 02:35
Рокера и Дав Кэмерон с неопровержимым доказательством "поймали" папарацци.
Дамиано Давид, Дав Кэмерон
Дамиано Давид жена - певец обручился с Дав Кэмерон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/damianodavid

Кратко:

  • Дамиано Давид и Дав Кэмерон вместе два года
  • После годовщины возлюбленная музыканта стала носить кольцо на безымянном пальце

Итальянский певец и лидер группы Måneskin Дамиано Давид решил перевести на новый уровень его отношения с американской актрисой и певицей Дав Кэмерон. По данным издания TMZ, пара обручилась после двух лет отношений.

Давид и Кэмерон не делали публичных заявлений о помолвке, однако папарацци заметили на безымянном пальце Дав кольцо с крупным камнем во время ее прогулки с Дамиано по Сиднею, Австралия. Влюбленные выглядели очень счастливыми.

видео дня

К слову, 9 октября Дамиано Давид и Дав Кэмерон отметили вторую годовщину отношений. Об этом актриса рассказала в своем блоге в Instagram. "Два лучших года в моей жизни. Я плачу по крайней мере раз в неделю, потому что жизнь стала такой прекрасной с тобой. Я люблю тебя так, что никакие слова не могут выразить, но я никогда не перестану пытаться. Счастливой годовщины, amore mio", - написала она.

Это первая помолвка для певца, и вторая для его партнерши - Дав стала невестой актера Райана Маккартана в апреле 2016 года, однако уже в октябре того же года пара рассталась.

Дамиано Давид, Дав Кэмерон
Дамиано Давид жена - певец обручился с Дав Кэмерон / фото: instagram.com/damianodavid

Ранее Главред рассказывал, что Дженнифер Лопес обратилась к магии, чтобы вернуть Бена Аффлека. По словам инсайдеров звезда так и не смирилась с разводом, и ищет альтернативные способы воссоединения с актером.

Также Бритни Спирс раскрыла правду о своем состоянии, которое заставляет ее исполнять странные танцы на камеру и делиться бессвязными рассуждениями в социальных сетях.

О персоне: Дамиано Давид

Дамиано Давид - главный вокалист, фронтмен итальянской рок-группы Måneskin, победившей на Евровидении-2021 с песней "Zitti e buoni". Считается одним из самых высокооплачиваемых рок-музыкантов в Италии, сообщает Википедия.

