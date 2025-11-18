Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Пока набрала красоту": Пугачева получила неожиданное предложение

Кристина Трохимчук
18 ноября 2025, 11:40
60
К Алле Пугачевой обратились с просьбой.
Алла Пугачева
Алле Пугачевой предложили дать концерт / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева, Максим Галкин

Вы узнаете:

  • Сергей Зверев высказался про Аллу Пугачеву
  • Что он предложил Примадонне

Российская певица Алла Пугачева, которая поддерживает Украину после террористического нападения РФ, получила неожиданное предложение. Скандальный стилист Сергей Зверев, несколько родственников которого "закобзонились" на войне в Украине, обратился к Примадонне через росСМИ.

Несмотря на разные взгляды, путиниста Зверева долгое время считали близким другом Пугачевой. Он отказался критиковать Примадонну после ее отъезда из РФ и признался, что обязан своим успехом именно Алле.

видео дня
Алла Пугачева
Алла Пугачева - интервью Сергея Зверева / фото: instagram.com, Алла Пугачева

"А я никогда о ней тоже не говорил ничего плохого. Она мой наставник, моя муза. Если бы не Алла, я бы сейчас что делал? Чем бы я сейчас занимался, скажите? Я всегда ей буду благодарен", — заявил стилист.

Зверев отметил, что Пугачева находится в прекрасной форме и прекрасно выглядит. Он предложил артистке не упускать возможность и снова выйти на сцену с сольным концертом.

Алла Пугачева с мужем
Алла Пугачева с мужем / фото: instagram.com, Максим Галкин

"Кстати, она находится в хорошей форме. Алла шикарно выглядит. Ей надо сольник дать, пока она набрала такую красоту", — предложил Сергей.

Путинист также выразил надежду, что Алла еще вернется в террористическую РФ, утверждая, что у нее якобы не будет другого выбора.

"Вернется, конечно. Никуда она не денется!", — заключил Зверев.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Надя Дорофеева впервые за длительное время ответила на вопрос о планировании беременности. Артистка поделилась подробностями личной жизни в коротком интервью. Ранее вокруг беременности Нади ходило немало слухов.

Также украинская актриса Наталка Денисенко, коллега и подруга нынешнего Холостяка Тараса Цимбалюка, поделилась своими мыслями относительно финала шоу. Денисенко также рассказала, что участницы находятся в довольно жестких условиях - без телефонов, книг, музыки и любой привычной поддержки.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Алла Пугачева Сергей Зверев новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Летят бомбардировщики, РФ готовит массированный удар по Украине: что известно

Летят бомбардировщики, РФ готовит массированный удар по Украине: что известно

12:27Война
Россия будет воевать еще три года и полезет на правобережье Украины – Свитан

Россия будет воевать еще три года и полезет на правобережье Украины – Свитан

12:03Интервью
Атака на Днепр: оккупанты уничтожили редакции "Суспильного" и "Украинского радио"

Атака на Днепр: оккупанты уничтожили редакции "Суспильного" и "Украинского радио"

11:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Не только с маслом: с какими продуктами нельзя есть хлеб

Не только с маслом: с какими продуктами нельзя есть хлеб

Гороскоп на декабрь 2025: какой знак зодиака получит большой куш

Гороскоп на декабрь 2025: какой знак зодиака получит большой куш

Новолуние в ноябре круто изменит жизнь 3 знаков зодиака: кому финансово повезет

Новолуние в ноябре круто изменит жизнь 3 знаков зодиака: кому финансово повезет

Отключение света в Украине — графики на 18 ноября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 18 ноября (обновляется)

Евро резко полетело вниз: новый курс валют на 18 ноября

Евро резко полетело вниз: новый курс валют на 18 ноября

Последние новости

12:47

Старше жены: Виктор Павлик расстрогал встречей с единственной дочкой

12:44

Нужно всего три продукта и 5 минут: рецепт роскошной закуски на Новый год

12:41

Почему 19 ноября нельзя ссориться и злословить: какой церковный праздник

12:32

Замена людей в окружении Путина: известно, кто может попасть в немилость диктатора

12:27

Летят бомбардировщики, РФ готовит массированный удар по Украине: что известно

Лавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья ПономаревЛавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья Пономарев
12:04

Справится только гений головоломок: найдите три отличия на фото за 31 секунду

12:03

Россия будет воевать еще три года и полезет на правобережье Украины – Свитан

11:55

Атака на Днепр: оккупанты уничтожили редакции "Суспильного" и "Украинского радио"Фото

11:54

"Все бросит и уедет": что произошло в браке предательницы Ани Лорак

Реклама
11:53

Водителей Украины начали массово наказывать в ноябре: какая ошибка будет стоить прав

11:52

Как покрасить ламинат: бюджетный ремонт кухни своими рукамиВидео

11:52

"Укрпочта" начала принимать заявки на 1000 гривен: как оформить выплату

11:40

"Пока набрала красоту": Пугачева получила неожиданное предложение

11:27

Уиткофф и Зеленский проведут переговоры в Турции - детали от Reuters

11:24

Пять знаков зодиака, которые любят сплетничать и невероятно любопытны

11:16

Как морозы повлияют на отключения: в Укрэнерго предупредили о самых сложных сценариях

11:11

"Враг внутренний": в Одессе вандалы разгромили уникальный музей

11:08

Как правильно отбивать мясо на биточки: секрет, о котором почти никто не знает

11:06

В воздухе химический запах: в РФ произошел опасный взрыв, что взлетело в воздух

11:01

Китайский гороскоп на завтра 19 ноября: Обезьянам - депрессия, Свиньям - жертвы

Реклама
10:41

Свои дети: Надя Дорофеева объявила о важном решенииВидео

10:36

Цена нефти РФ упала до многолетнего минимума: как действуют санкции США против России

10:34

Он имел два имени: как еще можно называть Богдана ХмельницкогоВидео

10:04

Сколько продлятся отключения света: в "Укрэнерго" дали прогноз на зиму

09:48

"Не верится совсем": Ольга Сумская рассказала о страшном горе

09:30

Отключение света в Украине — графики на 18 ноября (обновляется)

09:12

Украинские военные могут оказаться в котле: где армия РФ приготовила окружение

09:09

Карта Deep State онлайн за 18 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:49

В Донецке мигал свет: дроны повредили сразу две ТЭС на оккупированном Донбассе

08:36

Беларусь и РФ запустили новую тайную схему: DW раскрыли опасность для Украины

08:10

Три ключевых вопроса на пути к прекращению огнямнение

07:48

Трамп поддержит законопроект о санкциях против РФ, но есть условие - Reuters

06:55

РФ атаковала Днепр и Харьковщину: есть разрушения, погибла 17-летняя девушкаФото

06:10

100 истребителей Rafale для Украины: что нужно знатьмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девушкой под зонтом за 23 сек

05:22

"Минус 10°C и ловушки": в Украине нашли настоящий подземный город, где вход в негоВидео

05:05

"Тарас влюбился": Денисенко проговорилась о победительнице "Холостяка"

04:41

Ходьба против жира на животе: тренер раскрыл эффективную ежедневную норму

04:16

Новый светофор с красным крестом появился на дорогах Украины - что он означает

03:52

Без комочков и прилипаний: как приготовить идеальные блины, которые не рвутся

Реклама
03:30

Как обогнать Землю и "затормозить" время: невероятный сценарий ученых

02:30

Новый "Крым" в странах Балтии: эксперт описал опасный сценарий и назвал срокиВидео

02:28

Вы точно делаете это неправильно: как правильно стирать одежду, чтобы не испортить ее

02:09

Две АЭС ограничили мощность из-за обстрела РФ: в МАГАТЭ раскрыли риски

01:30

У младшего сына Бекхэмов проблемы с законом - что произошло

01:12

"Это жестоко": жена Виктора Павлика рассказала о проблемах с зачатием

01:00

До сотни Rafale для Украины: Франция готова, но на пути есть преграда - WSJ

00:02

"Хотят создать большие "клешни"": эксперт объяснил угрозу для двух городов

17 ноября, понедельник
23:55

Когда проветривать дом, чтобы не появлялась плесень и конденсат: специалисты дали четкий ответ

22:58

Удобрение или вред: что делать с опавшими листьями ореха осенью

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять