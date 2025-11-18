"Пока набрала красоту": Пугачева получила неожиданное предложение

К Алле Пугачевой обратились с просьбой.

https://glavred.info/starnews/poka-nabrala-krasotu-pugacheva-poluchila-neozhidannoe-predlozhenie-10716464.html Ссылка скопирована

Алле Пугачевой предложили дать концерт / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева, Максим Галкин

Вы узнаете:

Сергей Зверев высказался про Аллу Пугачеву

Что он предложил Примадонне

Российская певица Алла Пугачева, которая поддерживает Украину после террористического нападения РФ, получила неожиданное предложение. Скандальный стилист Сергей Зверев, несколько родственников которого "закобзонились" на войне в Украине, обратился к Примадонне через росСМИ.

Несмотря на разные взгляды, путиниста Зверева долгое время считали близким другом Пугачевой. Он отказался критиковать Примадонну после ее отъезда из РФ и признался, что обязан своим успехом именно Алле.

видео дня

Алла Пугачева - интервью Сергея Зверева / фото: instagram.com, Алла Пугачева

"А я никогда о ней тоже не говорил ничего плохого. Она мой наставник, моя муза. Если бы не Алла, я бы сейчас что делал? Чем бы я сейчас занимался, скажите? Я всегда ей буду благодарен", — заявил стилист.

Зверев отметил, что Пугачева находится в прекрасной форме и прекрасно выглядит. Он предложил артистке не упускать возможность и снова выйти на сцену с сольным концертом.

Алла Пугачева с мужем / фото: instagram.com, Максим Галкин

"Кстати, она находится в хорошей форме. Алла шикарно выглядит. Ей надо сольник дать, пока она набрала такую красоту", — предложил Сергей.

Путинист также выразил надежду, что Алла еще вернется в террористическую РФ, утверждая, что у нее якобы не будет другого выбора.

"Вернется, конечно. Никуда она не денется!", — заключил Зверев.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Надя Дорофеева впервые за длительное время ответила на вопрос о планировании беременности. Артистка поделилась подробностями личной жизни в коротком интервью. Ранее вокруг беременности Нади ходило немало слухов.

Также украинская актриса Наталка Денисенко, коллега и подруга нынешнего Холостяка Тараса Цимбалюка, поделилась своими мыслями относительно финала шоу. Денисенко также рассказала, что участницы находятся в довольно жестких условиях - без телефонов, книг, музыки и любой привычной поддержки.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред