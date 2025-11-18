"Пока набрала красоту": Пугачева получила неожиданное предложение

Вы узнаете:
- Сергей Зверев высказался про Аллу Пугачеву
- Что он предложил Примадонне
Российская певица Алла Пугачева, которая поддерживает Украину после террористического нападения РФ, получила неожиданное предложение. Скандальный стилист Сергей Зверев, несколько родственников которого "закобзонились" на войне в Украине, обратился к Примадонне через росСМИ.
Несмотря на разные взгляды, путиниста Зверева долгое время считали близким другом Пугачевой. Он отказался критиковать Примадонну после ее отъезда из РФ и признался, что обязан своим успехом именно Алле.
"А я никогда о ней тоже не говорил ничего плохого. Она мой наставник, моя муза. Если бы не Алла, я бы сейчас что делал? Чем бы я сейчас занимался, скажите? Я всегда ей буду благодарен", — заявил стилист.
Зверев отметил, что Пугачева находится в прекрасной форме и прекрасно выглядит. Он предложил артистке не упускать возможность и снова выйти на сцену с сольным концертом.
"Кстати, она находится в хорошей форме. Алла шикарно выглядит. Ей надо сольник дать, пока она набрала такую красоту", — предложил Сергей.
Путинист также выразил надежду, что Алла еще вернется в террористическую РФ, утверждая, что у нее якобы не будет другого выбора.
"Вернется, конечно. Никуда она не денется!", — заключил Зверев.
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
