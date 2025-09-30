Укр
Популярная певица рассказала, как Никитин переживает второй развод с Горбачевой

Анна Подгорная
30 сентября 2025, 23:06
Юрий Никитин и Ольга Горбачева были вместе (с перерывами) на протяжении 27 лет.
Ольга Горбачева, Александра Зарицкая, Юрий Никитин
Юрий Никитин развод - Александра Зарицкая рассказала о состоянии продюсера / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gorbachovaolga, instagram.com/yuriynikitin

  • Ольга Горбачева и Юрий Никитин разошлись
  • Александра Зарицкая рассказала о состоянии музыкального продюсера сейчас

В июле 2025 года украинская певица Ольга Горбачева рассказала, что находится в состоянии разрыва со своим мужем, музыкальным продюсером Юрием Никитиным. Прежде пара уже разводилась: в 1998 году они начали отношения, в 2007 заключили брак, а в 2009-ом - расторгли его. В 2011 году Никитин и Горбачева возобновили отношения, а в 2016 вновь пошли под венец.

Сейчас Юрий и Ольга стараются не загадывать наперед, чем завершатся их отношения. Однако музыкальный продюсер, похоже, с позицией уже определился.

Свое мнение об этом в интервью для "Ближче до зірок" высказала Александра Зарицкая - солистка группы Kazka и подопечная Никитина. Она поделилась, что недавно в Нью-Йорке состоялась съемка клипа коллектива, на которой присутствовал продюсер.

После общения с Юрием у Зарицкой возникло впечатление, что в душе он не принял расставание с Ольгой Горбачевой. "Мы снимали клип в Нью-Йорке. Много было работы, но Юра приезжал. Он вообще супер, очень активно включился в работу. И мне кажется, что в его голове у них (с Ольгой Горбачевой - прим. редактора) нет развода. Почему-то так мне кажется", - отмечает певица.

Александра Зарицкая
Юрий Никитин развод - Александра Зарицкая рассказала о состоянии продюсера / Скриншот YouTube

О персоне: Юрий Никитин

Юрий Никитин - украинский музыкальный продюсер, создатель и генеральный директор компании Mamamusic. В 2007 году Никитин стал музыкальным продюсером первой украинской "Фабрики звезд" на Новом канале, в 2010 году стал музыкальным продюсером вокального шоу "Суперзірка" телеканала 1+1, сообщает Википедия. Продюсер Верки Сердючки и группы KAZKA, в прошлом - Ирины Билык, групп НеАнгелы и NikitA.

