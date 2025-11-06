Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Поставила точку: чем закончился скандал с Okay Eva и брендом Bazhane

Анна Подгорная
6 ноября 2025, 01:14
4
Ева Коршик раскрыла сумму начислений.
Ева Коршик
Ева Коршик Bazhane - что случилось после скандала из-за прошлого блогерши / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eva.korshik

Читайте больше:

  • В чем суть скандала с Евой Коршик и Bazhane
  • Как блогерша отреагировала на осуждение в Сети
  • Что она делает сейчас

Украинская блогерша Ева Коршик (Okay Eva) попала в скандал связанный с украинским брендом одежды Bazhane. Компания выбрала инфлюенсера для создания осенней коллекции, что, по мнению блогерши Елены Мандзюк, было неуместным: она упрекнула бренд за сотрудничество с Коршик, которая внесена в базу "Миротворец" за "распространение российской пропаганды". К тому же Ева, родом из Луганской области, в подростковом возрасте опубликовала фото на фоне флага непризнанной "ЛНР" и в толстовке с надписью "Я русский".

Многие в Сети поддержали мнение Мандзюк, и осудили Bazhane за неудачный выбор. Бренд отреагировал на общественное возмущение, и снял коллекцию с продажи.

видео дня

Впрочем, нашлись и те, кто заступился за Коршик, дескать в 14 лет не стоит ожидать от подростка сознательной общественной позиции. Сама Ева в социальных сетях заявила, что ей стыдно за это фото и сегодня, но отметила, что росла в русифицированном обществе под влиянием пропаганды. Что же касается ее позиции сейчас, то свою популярность, по словам блогерши, она использует на благо родной стране. "Я украинская блогерша, создаю контент на украинском языке, плачу налоги в Украине, постоянно доначисляю, открываю сборы, помогаю закрывать сборы своим друзьям и коллегам, и работаю над тем, чтобы развивать украинское публичное пространство и распространять правильные ценности. А также я ответственно отношусь ко всему, что я транслирую", - рассказала она.

Ева Коршик пообещала, что средства, которые она получит за сотрудничество с Bazhane, она в полном объеме передаст на нужды ВСУ.

Ева Коршик о скандале с Bazhane
Ева Коршик о скандале с Bazhane / фото: instagram.com/eva.korshik

Теперь в социальных сетях инфлюенсера появилась информация, что весь свой гонорар в размере 420 тыс. грн она уже перечислила армии. "Это сбор для 2 механизированного батальона 125 отдельной тяжеломеханизированной бригады. Мы собираем на РЭБ, старлинки и авто для медпункта. Они сейчас находятся на Купянском направлении и им необходима наша поддержка", - поделилась Коршик.

Ева Коршик
Ева Коршик Bazhane - что случилось после скандала из-за прошлого блогерши / фото: instagram.com/eva.korshik
Ева Коршик
Ева Коршик Bazhane - что случилось после скандала из-за прошлого блогерши / фото: threads.com/@eva.korshik

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Мисс Украина Вселенная-2025 прибыла на конкурс, который в этом году состоится в Бангкоке, Таиланд. Наряды украинской красавицы активно обсуждают в Сети.

Также украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская впервые рассказала о прошлом своего мужа. С Валентином, который предпочитает держаться в тени, артистка в отношениях с начала полномасштабной войны.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес скандал новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Что стоит за атакой на Покровск и почему Украина не может отступать - BBC

Что стоит за атакой на Покровск и почему Украина не может отступать - BBC

01:42Война
ВСУ подняли украинский флаг над горсоветом Покровска - какая ситуация в городе

ВСУ подняли украинский флаг над горсоветом Покровска - какая ситуация в городе

22:18Фронт
"Нас кто-то слил": военный рассказал правду об атаке РФ по Днепропетровщине

"Нас кто-то слил": военный рассказал правду об атаке РФ по Днепропетровщине

21:10Война
Реклама

Популярное

Ещё
Деньги будут "идти" в руки: кому звезды обещают финансовый успех на этой неделе

Деньги будут "идти" в руки: кому звезды обещают финансовый успех на этой неделе

Карта Deep State онлайн за 5 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 6 ноября: Лошадям - срывы, Петухам - потери

Китайский гороскоп на завтра 6 ноября: Лошадям - срывы, Петухам - потери

Тест на IQ: найдите 2 отличия на картинках ведьмы на метле за 11 секунд

Тест на IQ: найдите 2 отличия на картинках ведьмы на метле за 11 секунд

Почему кот ходит за хозяином в туалет - нужно ли закрывать перед ним дверь

Почему кот ходит за хозяином в туалет - нужно ли закрывать перед ним дверь

Последние новости

01:42

Что стоит за атакой на Покровск и почему Украина не может отступать - BBC

01:30

Звезда "Людей Икс" едет развлекать россиян - детали

01:14

Поставила точку: чем закончился скандал с Okay Eva и брендом Bazhane

00:52

Дедова хитрость для урожая: что сделать с кукурузной ботвой осеньюВидео

05 ноября, среда
23:31

Впервые за 70 лет: крупная страна планирует дебютировать на Евровидении-2026

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
23:28

Заправка "под завязку": эксперт раскрыл последствия популярной привычки водителей

23:25

Как заставить Китай отказаться от российской нефти: назван главный аргументВидео

23:02

Почему кот бесится, если закрыть дверь - истинная причина удивит многихВидео

22:40

Промоутер раскрыл условия боя Усика с Уордли: подробности

Реклама
22:28

РФ массированно бьет по Украине: раскрыты цели новых ударов

22:18

ВСУ подняли украинский флаг над горсоветом Покровска - какая ситуация в городеВидео

22:04

Кабмин утвердил "Зимнюю поддержку": Свириденко объяснила, кто получит 6500 грн

21:50

"С разными целями": получают ли участницы "Холостяка" гонорары

21:31

Китай рассматривает замену Путину: назван вероятный преемник

21:10

"Нас кто-то слил": военный рассказал правду об атаке РФ по Днепропетровщине

20:48

Потап взялся за старое и сделал ошеломляющее признание

20:29

Состоит из более 2 000 уникальных слов: как звучит самое длинное имя в мире

20:27

Плита больше не нужна: как приготовить идеальную яичницу без сковородки

19:54

Завтра свет снова будут выключать: Укрэнерго обнародовало новые графики на 6 ноября

19:36

Водителям рекомендуют наносить крем для бритья на стекло в ноябре: что произошло

Реклама
19:28

"США готовы разыграть ядерный сценарий": Розумный об ответе Трампа на шантаж РФ

19:25

ТЦК "задержали" охранника Анджелины Джоли - появилась реакция военных

19:16

10 тысяч военных КНДР переброшены в РФ: в разведке назвали их главную миссию

19:10

Покровск и Купянск: что нужно знать о ситуации на фронтемнение

19:04

Российские элиты могут выступить против войны только при одном условии - Тука

18:49

Цены на молочку набирают обороты: сколько уже стоят популярные продукты

18:26

"Свою задачу Покровск выполнил": в ВСУ ответили на вопрос об отступлении

18:14

Достаточно одного литра: какой антифриз может легко "убить" двигатель автоВидео

18:10

Без утюга, батареи и сушилки: как за 7 минут высушить одежду зимой

18:01

Когда Украина перейдет с копеек на шаги - в НБУ назвали конкретный срок

17:38

Решение по Покровску принято: "Флеш" раскрыл позицию руководства Украины

17:27

Угроза окружения Покровска: генерал раскрыл главную задачу спецназа ГУР

17:10

Анджелина Джоли неожиданно приехала в Херсон - что она делалаВидео

17:03

Враг продвинулся сразу в трех областях Украины: DeepState раскрыл детали

17:01

Интересный тест на IQ: попробуйте найти три отличия на фото за 19 секунд

16:51

Были ли ваши предки родом из Греции: фамилия раскроет истинные корни

16:50

Путин отдал приказ "немедленно" готовиться к ядерным испытаниям - куда запустят бомбу

16:42

Какие дрова можно брать в лесу: что разрешено, а что грозит штрафом

16:34

Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026: астрологический прогноз и советы

16:30

Доллар внезапно полетел вниз, евро дорожает: новый курс валют на 6 ноября

Реклама
16:28

На Луне произошли две яркие вспышки - что происходит и есть ли угроза

16:24

Риск отключения отопления: украинцев предупредили об угрозе эвакуации из городов

15:55

Отдают почти даром: в Украине обвалилась цена на базовый продукт

15:54

Женщина получила большой штраф за прогулку кота в саду: что пошло не так

15:47

Результат уже известен - чем закончатся переговоры Трампа и Орбана в Белом домеВидео

15:43

Незаметно "съедают" электроэнергию: какие приборы следует обязательно выключать из розетки

15:22

Выплаты вырастут на 50%: принят новый закон для семей погибших защитников

15:07

Окружение ВСУ в Покровске: в Генштабе сделали важное заявление о ситуации

15:03

Экономист Михаил Кухар назвал инициативу Гетманцева по налогообложению банков экономической диверсией

14:57

Рецепт квашеной капусты по-новому: весь секрет в одном ингредиенте

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять