Поставила точку: чем закончился скандал с Okay Eva и брендом Bazhane

Ева Коршик раскрыла сумму начислений.

Ева Коршик Bazhane - что случилось после скандала из-за прошлого блогерши / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eva.korshik

Украинская блогерша Ева Коршик (Okay Eva) попала в скандал связанный с украинским брендом одежды Bazhane. Компания выбрала инфлюенсера для создания осенней коллекции, что, по мнению блогерши Елены Мандзюк, было неуместным: она упрекнула бренд за сотрудничество с Коршик, которая внесена в базу "Миротворец" за "распространение российской пропаганды". К тому же Ева, родом из Луганской области, в подростковом возрасте опубликовала фото на фоне флага непризнанной "ЛНР" и в толстовке с надписью "Я русский".

Многие в Сети поддержали мнение Мандзюк, и осудили Bazhane за неудачный выбор. Бренд отреагировал на общественное возмущение, и снял коллекцию с продажи.

Впрочем, нашлись и те, кто заступился за Коршик, дескать в 14 лет не стоит ожидать от подростка сознательной общественной позиции. Сама Ева в социальных сетях заявила, что ей стыдно за это фото и сегодня, но отметила, что росла в русифицированном обществе под влиянием пропаганды. Что же касается ее позиции сейчас, то свою популярность, по словам блогерши, она использует на благо родной стране. "Я украинская блогерша, создаю контент на украинском языке, плачу налоги в Украине, постоянно доначисляю, открываю сборы, помогаю закрывать сборы своим друзьям и коллегам, и работаю над тем, чтобы развивать украинское публичное пространство и распространять правильные ценности. А также я ответственно отношусь ко всему, что я транслирую", - рассказала она.

Ева Коршик пообещала, что средства, которые она получит за сотрудничество с Bazhane, она в полном объеме передаст на нужды ВСУ.

Ева Коршик о скандале с Bazhane / фото: instagram.com/eva.korshik

Теперь в социальных сетях инфлюенсера появилась информация, что весь свой гонорар в размере 420 тыс. грн она уже перечислила армии. "Это сбор для 2 механизированного батальона 125 отдельной тяжеломеханизированной бригады. Мы собираем на РЭБ, старлинки и авто для медпункта. Они сейчас находятся на Купянском направлении и им необходима наша поддержка", - поделилась Коршик.

Ева Коршик Bazhane - что случилось после скандала из-за прошлого блогерши / фото: instagram.com/eva.korshik

Ева Коршик Bazhane - что случилось после скандала из-за прошлого блогерши / фото: threads.com/@eva.korshik

