Потап и Настя Каменских разрывают последнюю связь с Украиной — детали

Кристина Трохимчук
20 ноября 2025, 10:26
Потап и Настя решили избавиться от ценного имущества.
Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских продают дом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап, Настя Каменских

Вы узнаете:

  • Потап и Настя Каменских решились на крупную сделку
  • Что продает звездная пара

Украинские артисты Потап и Настя Каменских, которые сейчас строят жизнь в США, решили разорвать последние связи с родной Украиной. Блогер-сплетник Богдан Беспалов сообщил, что они выставили на продажу ценное имущество.

Звездная пара продает свой роскошный дом в Киевской области. Блогер показал скриншот объявления с информацией о недвижимости, которая, вероятно, принадлежит Потапу и Насте.

Будинок Потапа і Насті
Дом Потапа и Насти Каменских / скрин из видео

"444 квадратный метра, 17 соток, 7 спален, в Киевской области. За 2.2 миллиона долларов. Вот такая стоимость семейного гнездышка Потапа и Насти", — сказал Беспалов.

Причина такого срочного решения проста — им нужно больше финансов для комфортной жизни в Америке. По словам блогера, Потап и Настя пытались сдавать семейный дом, однако это не приносило ожидаемого дохода. Поэтому они решили полностью продать недвижимость.

Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских - где сейчас / instagram.com, Потап

"Сначала сдавали, но денег не хватало на заграницу. Поэтому решили полностью продать и отказаться от всего, что их объединяло с Украиной", — заключил сплетник.

Как утверждают инсайдеры блогера, финансовый вопрос для пары стоит довольно остро. Они привыкли к роскошному образу жизни, но в США у них нет ни концертов, ни корпоративов, ни привычного уровня заработка. Именно поэтому Потап и Настя Каменских активно распродают имущество на родине.

@bespalovbohdan ? Чому Потап і Настя Каменських прощаються з Україною? #каменских#потап#потапинастя#новини#nk♬ оригінальний звук - bespalovbohdan
Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

Раніше Главред повідомляв, що легендарна українська співачка Софія Ротару вийшла на зв'язок після жахливої атаки терористичної РФ по місту Тернопіль. Співачка вирішила вшанувати пам'ять жертв трагедії і нагадати світу про злочини російської армії.

Також модель і бізнесвумен Софія Ткачук показала національний костюм, у якому представила Україну на Miss Universe 2025, і спричинила жваві обговорення в мережі. Для конкурсантки створили сукню, натхненну символом "голуба миру".

О персоне: Настя Каменских

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

