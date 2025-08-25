"Пришла похоронка": путинист Зверев сообщил о "страшном" горе

Сергей Зверев оправдал поступок родственника.

https://glavred.info/starnews/prishla-pohoronka-putinist-zverev-soobshchil-o-strashnom-gore-10692557.html Ссылка скопирована

Сергей Зверев - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Сергей Зверев

Кратко:

У Сергея Зверева умер племянник

Кем он был

Российский дизайнер Сергей Зверев, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, потерял второго племянника на фронте.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, племянник Зверева воевал с осени 2022 года, а ранее был охотником.

"Игорь совсем молодой: 1996 года рождения. Когда ему пришла повестка, он сразу пошел в военкомат. Потому что понимал, что долг каждого мужчины - защищать свою страну. В нашей большой семье чувство патриотизма прививают с детства", - заявил путинист.

Сергей Зверев / фото: instagram.com, Сергей Зверев

Пока не известны все детали гибели оккупанта.

"А сейчас пришла похоронка. Страшное горе!" – поплакался Зверев.

Сергей Зверев / фото: instagram.com, Сергей Зверев

О персоне: Сергей Зверев Сергей Зверев - российский шоумен, парикмахер, стилист, певец и телеведущий. Зверев получил известность в 2000-х как парикмахер и стилист, работая с российскими звездами эстрады. Впоследствии он начал строить карьеру певца, выпустив несколько песен в жанре поп. Его музыкальная деятельность в основном базировалась на эпатаже и скандалах. После начала российской агрессии против Украины Зверев открыто поддержал политику Владимира Путина. Он неоднократно делал пророссийские заявления, призывал к службе в российской армии и высказывался в поддержку оккупационных действий Кремля. В 2022 году он заявил о своей готовности отправиться на войну в Украину, хотя позже ограничился лишь комментариями в соцсетях и посещением храмов после потерь российских военных.

