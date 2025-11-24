Пташка из Азовстали возвращается к службе - подробности

Вкратце:
- Пташка Полищук 4.5 года была добровольцем
- Теперь Екатерина официально служит в ВСУ
Украинский парамедик Екатерина Пташка Полищук с 2021 года служила в добровольческом батальоне "Госпитальеров". В мае 2022 года она вместе с побратимами оказалась в плену оккупантов. В сентябре 2022-го Пташка вернулась домой.
Недавно в социальных сетях Екатерина сообщила, что возвращается в войска. Она официально присоединилась к службе в ВСУ.
"Я готова к зиме! Это единственное, что я могу ответить на заявление президента. После 4.5 лет добровольцем отныне официально вступила в ряды Вооруженных Сил Украины", - написала Полищук.
В комментариях Пташку поддерживают в ее решение, благодарят за выбор и желают удачи и ангела-хранителя.
О персоне: Екатерина Полищук
Екатерина Александровна Полищук (позывной - Пташка, Пташка из стали; род. 31 марта 2001, с.Сосновка Тернопольской области, Украина) - парамедик-доброволец Национальной гвардии Украины, участница российско-украинской войны; украинская поэтесса, актриса. Кавалер ордена "За мужество" III степени, пишет Википедия.
