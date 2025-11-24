Пташка из Азовстали возвращается к службе - подробности

Екатерина Полищук сделала официальное заявление.

Пташка Азовсталь новости - Екатерина Полищук вступила в ряды ВСУ / коллаж: Главред, фото: facebook.com/katerina.polisuk.267994

Вкратце:

Пташка Полищук 4.5 года была добровольцем

Теперь Екатерина официально служит в ВСУ

Украинский парамедик Екатерина Пташка Полищук с 2021 года служила в добровольческом батальоне "Госпитальеров". В мае 2022 года она вместе с побратимами оказалась в плену оккупантов. В сентябре 2022-го Пташка вернулась домой.

Недавно в социальных сетях Екатерина сообщила, что возвращается в войска. Она официально присоединилась к службе в ВСУ.

"Я готова к зиме! Это единственное, что я могу ответить на заявление президента. После 4.5 лет добровольцем отныне официально вступила в ряды Вооруженных Сил Украины", - написала Полищук.

В комментариях Пташку поддерживают в ее решение, благодарят за выбор и желают удачи и ангела-хранителя.

Пташка Азовсталь новости - Екатерина Полищук вступила в ряды ВСУ / Скриншот Threads

О персоне: Екатерина Полищук Екатерина Александровна Полищук (позывной - Пташка, Пташка из стали; род. 31 марта 2001, с.Сосновка Тернопольской области, Украина) - парамедик-доброволец Национальной гвардии Украины, участница российско-украинской войны; украинская поэтесса, актриса. Кавалер ордена "За мужество" III степени, пишет Википедия.

