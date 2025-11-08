Рабочий и колхозница: в РФ захейтили Королеву с ее мужем-стриптизером

Россияне высмеяли Тарзана и Королеву, которые как всегда способны лишь на комичные номера.

Наташа Королева, Тарзан / коллаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__star/

В террористической России продолжают смеяться над своими же деятелями "культуры".

Одной из любимых фигур для высмеивания, являются шуты - бывшая украинка Наташа Королева и ее муж-стрингоносец Тарзан. Они записали новый вокальный дуэт, за который и подверглись жестокой критике.

В частности, на странице предательницы Королевой появилось видео комичного дуэта, где пара пытается петь.

В комментариях россияне откровенно высмеивают пару и их выступление.

Брак Наташи Королевой и Сергея Глушко

Королева и Глушко поженились в 2003 году, но их брак нельзя назвать совершенным, поскольку были разные периоды. В 2020 году у Сергея был роман с Анастасией Шульженко, и артист сам во всем признался.

Отметим, как сообщал Главред, ранее артист-путинист Сергей Глушко спел песню про измену жене на росТВ. Он оправдал себя тем, что такое "может случиться с каждым", намекая на свою неверность.

Накануне, кремлевские звезды-пропагандисты продолжают участвовать в челлендже "Самый русский тренд" и воровать украинское культурное наследие. На этот раз в шоу приняла участие предательница Украины Таисия Повалий, которая сделала неожиданные заявления о российском борще и реке Днепр.

О персоне: Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

