"Днепр тоже наш": Повалий вспомнила украинский и сделала скандальное заявление

Кристина Трохимчук
19 октября 2025, 04:43
Таисия Повалий внезапно заговорила на украинском языке.
Таисия Повалий
Таисия Повалий сделала скандальное заявление / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Таисия Повалий, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Таисия Повалий заговорила на украинском
  • Какие заявления она сделала

Кремлевские звезды-пропагандисты продолжают участвовать в челендже "Самый русский тренд" и воровать украинское культурное наследие. В этот раз в шоу приняла участие предательница Украины Таисия Повалий, которая сделала неожиданные заявления.

Повалий начала традиционную кремлевскую риторику, назвав "самым русским супом" украинский борщ. Что интересно, дальше в разговор певицы с ведущим вмешивался голос из-за кадра, который подсказывал правильные для запроданки ответы. Сначала Таисия назвала самой русской рекой Волгу, но ее настойчиво поправили, что нужно сказать про украинский Днепр.

"А, Днепр тоже наш!", — быстро спохватилась певица.

Таисия Повалий
Таисия Повалий назвала Днепр русской рекой / фото: instagram.com, Таисия Повалий

Второй раз ей сделали подсказку после вопроса о самой русской закуске. Повалий сначала ответила, что это сыр, но голос из-за кадра заставил ее назвать украинское сало. Что интересно, после упоминания этой закуски запроданка даже вспомнила украинский язык, размечтавшись о стопке водки с салом.

"Сало, може буть сало... Если мороз да сало есть, так почему не выпить горилочки", — заявила предательница.

Таисия Повалий
Таисия Повалий мечтает об украинском сале / фото: instagram.com, Таисия Повалий
@propusk.tv

В "самом русском тренде" - новоиспечённая русская певица Таисия Повалий Таисия считает борщ - самым русским супом, а Днепр - рекой Вот такие провокационные ответы получились у Таисии ?

♬ оригинальный звук - propusk.tv

Таисия Повалий — позиция

Таисия Повалий публично поддерживает агрессию, оправдывает действия Кремля и повторяет пропагандистские нарративы о "спасении Украины". Проживая и выступая в России, Повалий заявила, что "Россия ее защищает" и выразила поддержку российским оккупантам. В Украине против нее возбуждено уголовное дело, а ее имущество конфисковано.

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Светлана Билоножко высказалась про предательницу Украины Таисию Повалий, которая сейчас строит карьеру в террористической РФ. Светлана уверенна, что предательница Украины никогда не найдет себе достойного места в РФ.

Также российская певица Таисия Повалий, которая предала Украину и продолжает развлекать россиян, перестала скрывать то, что обращается к специалистам по красоте. Оказалось, однажды она стала жертвой некачественных препаратов для избавления от морщин.

О персоне: Таисия Повалий

Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

