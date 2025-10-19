"Днепр тоже наш": Повалий вспомнила украинский и сделала скандальное заявление

Вы узнаете:
- Таисия Повалий заговорила на украинском
- Какие заявления она сделала
Кремлевские звезды-пропагандисты продолжают участвовать в челендже "Самый русский тренд" и воровать украинское культурное наследие. В этот раз в шоу приняла участие предательница Украины Таисия Повалий, которая сделала неожиданные заявления.
Повалий начала традиционную кремлевскую риторику, назвав "самым русским супом" украинский борщ. Что интересно, дальше в разговор певицы с ведущим вмешивался голос из-за кадра, который подсказывал правильные для запроданки ответы. Сначала Таисия назвала самой русской рекой Волгу, но ее настойчиво поправили, что нужно сказать про украинский Днепр.
"А, Днепр тоже наш!", — быстро спохватилась певица.
Второй раз ей сделали подсказку после вопроса о самой русской закуске. Повалий сначала ответила, что это сыр, но голос из-за кадра заставил ее назвать украинское сало. Что интересно, после упоминания этой закуски запроданка даже вспомнила украинский язык, размечтавшись о стопке водки с салом.
"Сало, може буть сало... Если мороз да сало есть, так почему не выпить горилочки", — заявила предательница.
@propusk.tv
В "самом русском тренде" - новоиспечённая русская певица Таисия Повалий Таисия считает борщ - самым русским супом, а Днепр - рекой Вот такие провокационные ответы получились у Таисии ?♬ оригинальный звук - propusk.tv
Таисия Повалий — позиция
Таисия Повалий публично поддерживает агрессию, оправдывает действия Кремля и повторяет пропагандистские нарративы о "спасении Украины". Проживая и выступая в России, Повалий заявила, что "Россия ее защищает" и выразила поддержку российским оккупантам. В Украине против нее возбуждено уголовное дело, а ее имущество конфисковано.
Ранее Главред сообщал, что украинская певица Светлана Билоножко высказалась про предательницу Украины Таисию Повалий, которая сейчас строит карьеру в террористической РФ. Светлана уверенна, что предательница Украины никогда не найдет себе достойного места в РФ.
Также российская певица Таисия Повалий, которая предала Украину и продолжает развлекать россиян, перестала скрывать то, что обращается к специалистам по красоте. Оказалось, однажды она стала жертвой некачественных препаратов для избавления от морщин.
О персоне: Таисия Повалий
Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".
