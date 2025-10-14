"Ее сгребут и уберут": будущее предательницы Повалий в РФ под угрозой

Известная певица Светлана Билоножко предсказала незавидную судьбу Таисии Повалий.

Таисию Повалий ждет страшное будущее в РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Таисия Повалий

Светлана Билоножко высказалась о предательстве Повалий

Что ждет певицу в РФ

Известная украинская певица Светлана Билоножко откровенно высказалась про предательницу Украины Таисию Повалий, которая сейчас строит свою карьеру в террористической РФ. В интервью Наталье Влащенко артистка поделилась своим видением будущего запроданки.

По мнению Билоножко, артисты-перебежчики оказались слабыми людьми, которых соблазнили слава и деньги.

"Россия их просто съела, проглотила. А почему? Потому что они слабые орешки! С одной стороны, они боятся потерять все, с другой — они уже прилипли сердцем и душой и даже не видят правды", — заявила Светлана.

Таисия Повалий на российском шоу / фото: instagram.com, Таисия Повалий

Артистка категорически высказалась и о своей бывшей коллеге Таисии Повалий. Как оказалось, супруги Билоножки помогали запроданке в начале карьеры. Светлана уверенна, что предательница Украины никогда не найдет себе достойного места в РФ, и ее может ждать очень неприглядное будущее.

"Они, видимо, почувствовали вкус других денег, а потом они потеряли еще и совесть, или ее просто не было. Она думает, что все время будет в славе в России? Ничего подобного! Ее они тоже сгребут и уберут. Все когда-то заканчивается! Она ни нам не нужна, ни там. Я не уверена, что будет то, чего они хотят", — заключила певица.

Таисия Повалий столкнется с последствиями предательства Украины / фото: instagram.com, Таисия Повалий

Таисия Повалий — позиция

Таисия Повалий публично поддерживает агрессию, оправдывает действия Кремля и повторяет пропагандистские нарративы о "спасении Украины". Проживая и выступая в России, Повалий заявила, что "Россия ее защищает" и выразила поддержку российским оккупантам. В Украине против нее возбуждено уголовное дело, а ее имущество конфисковано.

О персоне: Таисия Повалий Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

