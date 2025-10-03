Таисия Повалий рассказала о своем опыте.

Таисия Повалий рассказала, как ухаживает за лицом

О чем она сожалеет

Российская певица Таисия Повалий, которая предала Украину и продолжает развлекать россиян, перестала скрывать то, что обращается к специалистам по красоте.

Как рассказала запроданка пропагандистским росСМИ, ее желание попробовать новинки принесло ей много проблем.

Оказалось, певица колет ботокс и делает другие процедуры в косметолога, однажды она стала жертвой некачественных препаратов для избавления от морщин.

"Я давно живу. Когда появились первые частные клиники, они сами не знали, что колют женщинам. А мы, звезды, в первых рядах к ним шли…" — вспомнила она.

Повалий до сих пор борется с последствиями некачественной процедуры.

"Он у меня со временем сросся с мышцами. Убрать его теперь невозможно. Вот так и живу. Это все видно: левая щека у меня больше правой. Я уже приноровилась и выравниваю этот изъян с помощью грима. Приходится чуть дольше делать макияж", — добавила предательница.

Также сейчас она осторожно относится к современной косметологии и предпочитает проверенные методы омоложения.

"К своей внешности я отношусь гораздо спокойнее, чем может показаться. Процедурки красоты делаю, но без фанатизма. Зато внимательно отношусь к освещению как на сцене, так и во время съемок. Свет — это важный фактор для артиста. Не могу постоянно ходить со своей лампочкой, которая бы меня правильно освещала, но прошу организаторов концертов, съемок позаботиться о хорошем освещении. У меня всегда идеальный макияж, чтобы подстраховаться даже в случае не очень качественного света", — отметила запроданка.

Певица старается следить за фигурой, чтобы выглядеть моложе.

"Самый верный и быстрый способ превратиться в старуху — брюзжать на тех, кто моложе. Единственное, что меня немного смущает у молодых артистов, — обилие голого тела на сцене. Но я не осуждаю. Просто не понимаю", — подытожила Повалий.

О персоне: Таисия Повалий Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

