Россияне отомстили Алле Пугачевой - что произошло

Россияне нашли способ навредить Алле Пугачевой.

https://glavred.info/starnews/rossiyane-otomstili-alle-pugachevoy-chto-proizoshlo-10708718.html Ссылка скопирована

Алла Пугачева - выплаты в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Кратко:

Алле Пугачевой не платят пенсию в РФ

Как она может снова ее получать

Российской певице Алле Пугачевой, которая не боится публично осуждать террористическое вторжение РФ в Украину и находится на Кипре, заморозили пенсию в России.

Как сообщают российские пропагандисты, артистка больше не получает пенсию и выплаты заморожены еще после ее отъезда в Израиль.

видео дня

"Сейчас Алла Пугачева не получает пенсию, поскольку с 2023 года пенсионерам, проживающим за пределами России, нужно раз в год подтверждать факт своей жизнеспособности", - написали росСМИ.

Алла Пугачева в отличной форме / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Кстати, совсем недавно были новости о том, что Пугачева выводит свою пенсию из РФ на иностранные счета, но, как выяснилось, это все неправда.

Алла Пугачева / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Чтобы возобновить выплаты артистке нужно приехать в страну-оккупанта и обратиться в пенсионный фонд или же записаться на прием к российскому консулу., чтобы подтвердить, что она жива.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, в России адвокат Александр Трещев подал иск в суд против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью проекту "Скажи Гордеевой". По информации источника, с уехавшей из России певицы требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей (около 750 миллионов грн) за восхваление первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.

А также недавно Максим Галкин показал свежее фото со своей супругой Аллой Пугачевой. На фото пара выглядела очень счастливо: Максим улыбался, а Примадонна удивила своим свежим лицом.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред