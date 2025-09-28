Селена Гомес отгуляла громкую свадьбу - первые фото

Голливудская звезда Селена Гомес вышла замуж.

Селена Гомес устроила частную свадьбу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Селена Гомес

Голливудская актриса и певица Селена Гомес вышла замуж за продюсера и автора песен Бенни Бланко. Торжественное событие состоялось в Калифорнии и собрало немало американских звезд, среди которых была и ближайшая подруга невесты Тейлор Свифт. Первые снимки с церемонии Селена опубликовала в своем Instagram.

Селена Гомес с женихом / фото: instagram.com, Селена Гомес

Свадьба прошла в атмосфере приватности и максимальной тайны. В Санта-Барбаре собрались лишь самые близкие друзья пары - около 170 гостей. Однако среди них не обошлось без знаменитостей: по данным PageSix, на празднике были Тейлор Свифт, Пэрис Хилтон, а также актеры Стив Мартин и Мартин Шорт, которые снимались вместе с Селеной в сериале "Только убийства в доме". По информации СМИ, вечеринка продолжалась до самого утра.

Селена Гомес - образ невесты / фото: instagram.com, Селена Гомес

Невеста выбрала изысканное платье от Ralph Lauren, украшенное ручной вышивкой, и дополнила образ украшениями от Tiffany & Co. Хрупкий букет состоял из ландышей, а прическу звезда сделала в ретро-стиле. Бенни Бланко для церемонии выбрал классический смокинг от Ralph Lauren.

Селена Гомес и Бенни Бланко поженились / фото: instagram.com, Селена Гомес

"27.09.25", - подписала фотографии Гомес, добавив два белых сердечка.

Селена Гомес - личная жизнь

Напомним, певица и актриса Селена Гомес после полутора лет отношений с музыкантом и продюсером Бенни Бланко (известным как автор хитов Maroon 5 Moves like Jagger, Кеши Tik Tok и Кэти Перри I Kissed a Girl) получила от него предложение руки и сердца. Избранник звезды подарил ей роскошное кольцо с бриллиантом.

Селена Гомес - отношения с Бенни Бланко / фото: instagram.com, Селена Гомес

Селена Гомес известна не только своими творческими достижениями, но и резонансными романами. Самой громкой была ее связь с канадским певцом Джастином Бибером: пара встречалась с 2010 по 2018 год, а их отношения постоянно были в центре внимания СМИ.

Ранее Главред сообщал, что Селена Гомес решилась на кардинальные изменения в жизни после свадьбы с Бенни Бланко. Певица намекнула, что воспринимает брак серьезно и планирует менять фамилию. Также она опубликовала пикантные фотографии с девичника.

Также стало известно, что бывший бойфренд Селены Гомес, канадский певец Джастин Бибер попал в неприятный инцидент с папарацци. Артист резко отреагировал на попытки журналистов сфотографировать его во время выхода в кафе в Палм-Спрингс накануне фестиваля Coachella - певец вел себя агрессивно и обвинял репортеров в навязчивости.

О персоне: Селена Гомес Селена Гомес - американская певица, автор песен, актриса, продюсер и предпринимательница. Гомес была включена во множество престижных рейтингов и списков, таких, как Time 100 - ежегодный список самых влиятельных людей в мире в 2020 году и в Forbes 30 Under 30 - ежегодный список самых успешных 30 самых успешных людей в мире в возрасте до 30 лет в 2016 и 2020 годах, а также Гомес названа "Женщиной Года" 2017 года по версии журнала Billboard. Гомес является одной из самых продаваемых артистов всех времен, продав более 210 миллионов синглов во всем мире. С личным капиталом в более 800 миллионов долларов США Гомес является четвертым самым богатым артистом в мире, сообщает Википедия.

