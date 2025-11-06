Сломанная корона: Король нанес последний сокрушительный удар по бывшему принцу

Король Карл принял неожиданное решение в отношение своего брата.

Король Чарльз ІІІ лишил титулов брата / колаж: Главред, фото: instagram.com, theroyalfamily

Король Карл III официально лишил своего опального брата Эндрю Маунтбеттена Виндзора княжеского титула.

Как пишет Page Six, Карл выдал жалованную грамоту за Большой печатью королевства, которую королевская канцелярия опубликовала в "Газете" – официальном публичном источнике Великобритании.

"Король с удовлетворением отмечает жалованной грамотой за Большой печатью королевства от 3 ноября 2025 года, что Эндрю Маунтбеттен Виндзор больше не имеет права носить титул, звания или атрибуты "Королевского Высочества" и титулярного достоинства "принца", – говорится в записи.

король Чарльз III принял резкое решение / ua.depositphotos.com

Это произошло всего через неделю после того, как дворец объявил, что 65-летний принц больше не будет принцем и переедет из своего особняка под названием "Королевская ложа" на территории Виндзорского замка.

"Его Величество сегодня инициировал официальную процедуру лишения титула, титулов и почестей принца Эндрю", – сообщил Букингемский дворец на прошлой неделе в своем заявлении.

"До настоящего времени его договор аренды на Ройал-Лодж обеспечивал ему юридическую защиту для дальнейшего проживания. Теперь ему направлено официальное уведомление о расторжении договора аренды, и он переедет в другое частное жильё", - сообщают СМИ.

Ранее стало известно о том, что любимый сын королевы Елизаветы II, а также самый непопулярный член королевской семьи, был обвинен в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой.

Король Чарльз / инфографика: Главред

