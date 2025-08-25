Укр
Тина Кароль прокомментировала материнство Леси Никитюк - ведущая не сдержалась

Анна Подгорная
25 августа 2025, 13:48
124
Кароль и Никитюк удалось поговорить лично по этому поводу.
Тина Кароль, Леся Никитюк
Леся Никитюк родила - Тина Кароль высказалась о ведущей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol, instagram.com/lesia_nikituk

Кратко:

  • Леся Никитюк через два месяца после родов вернулась к работе
  • На съемочной площадке с ней решила обсудить детский вопрос Тина Кароль

Украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк завершила свой декретный отпуск и вернулась к съемкам. На площадке нового сезона шоу "Хто зверху?" она встретилась с певицей Тиной Кароль.

В перерыве между съемками Кароль поздравила Никитюк с рождением первенца. Видео появилось в социальных сетях звезд.

В кадре Леся и Тина приветливо общались - певица отметила, что материнство ведущей очень к лицу, и пожелала не останавливаться на достигнутом. "Ты очень красивая, и тебе идет быть мамой. Больше - еще и еще! Чтобы еще девочка была", - говорит Кароль.

Леся Никитюк отшутилась: "Что значит больше прям? Ну, начинаешь, Тина! Ты как эта женщина из роддома: "Приходите еще за девочкой".

Смотрите видео с Лесей Никитюк и Тиной Кароль:

Леся Никитюк родила - личная жизнь ведущей

В октябре 2024 года Леся Никитюк сообщила, что состоит в романтических отношениях с украинским военным Дмитрием Бабчуком. В январе 2025-го, во время совместного отдыха в Карпатах, мужчина сделал своей звездной возлюбленной предложение руки и сердца.

Леся Никитюк
Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук помолвлены / instagram.com/lesia_nikituk

После этого в светских кругах стали появляться слухи о том, что Никитюк и Бабчук ждут ребенка. Леся тщательно скрывала свое положение: первые беременные фото ведущей появились лишь в средине июня. А несколькими днями позже звезда рассказала, что родила мальчика. Он стал первенцем для Леси и Дмитрия; пара до сих пор скрывает малыша и его имя.

Леся Никитюк, Дмитрий Бабчук
Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук 15 июня 2025 года впервые стали родителями / instagram.com/lesia_nikituk

О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

