"У них есть комплекс": Могилевская раскрыла проблему своих дочерей

Дочери Наталии Могилевской во всем берут пример со звездной мамы.

Наталья Могилевская о трудностях дочерей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталия Могилевская

Как на детей Могилевской влияет популярность

С какой чертой в детях приходится бороться певице

Известная украинская певица Наталья Могилевская рассказала, как повлияла популярность звездной мамы на характер ее дочерей. В комментарии ТСН артистка призналась, что известность порождает комплексы в ее детях.

Наталия рассказала, что иногда берет дочерей с собой на репетиции. Могилевская заметила, что существует важное условие — ее детей не должны снимать.

"Я с ними бываю только на репетициях, когда меня окружают друзья и никто не снимает. Я просто хочу показать, какая есть мамина работа. Выглядит так, будто бы мама ничего не делает, просто такая красивая, ходит с микрофоном на телевидении. Я иногда беру их на репетиции, беру на студии, чтобы они видели, что это — огромный труд", — поделилась певица.

Наталья Могилевская - дети / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В это же время артистка призналась, что даже с такими мерами безопасности, популярность влияет на ее детей. Могилевская поделилась, что это выражается в повышенной требовательности к своим результатам у дочерей.

"И еще главное — из-за того, что мама звезда, у них есть комплекс, что они должны быть лучшими. Например, спортом занимается старшая, говорит: "Я должна быть первой". Я говорю: "С чего ты взяла? Ты только начала заниматься". И я слышу: "Я могу быть только чемпионом, потому что ты — номер один, и я тоже номер один", — передала слова дочери Наталия.

Наталья Могилевская с дочерью / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Певица пытается объяснить девочкам, что главное это не гнаться за идеалом, а постоянно работать над собою. По мнению Наталии, невозможно быть на вершине всегда и у каждого есть история взлетов и падений.

"Я ее привожу на работу и говорю: "Я не номер один. За 30 лет были разные вещи, была конкуренция, были девушки, которые гораздо быстрее что-то делали, гораздо лучше. Поэтому я шла и работала над вокалом или танцевала, или худела для того, чтобы оставаться в пятерке лучших". И она начинает понимать, что мама не недосягаемая звезда и не нужно быть первой, а что это жизнь", — подытожила Могилевская.

Наталья Могилевская / инфографика: Главред

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

