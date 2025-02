Парочка готовится отметить День всех влюбленных и показала, как собирается это сделать.

Ани Лорак и Исаак Виджраку готовятся отметить 14 февраля / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Российская певица Ани Лорак, которая предала Украину и продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ, уже несколько лет состоит в отношениях с испанцем Исааком Виджраку.

Тот не остался в стороне и активно внедряется в российскую шоу-бизнесовую тусовку, резко отыскав в себе таланты продюсера. Он даже пожертвовал "блестящей карьерой" инструктора по йоге, дабы побыстрее переметнуться на сторону селебрити.

Он не остается в стороне от громких информповодов, радуя прибывших подписчиков Лорак на своей странице в Instagram. На этот раз, Виджраку опубликовал фотографию Лорак с короткими и неухоженными волосами, а также показал их ложе любви.

Бойфренд Лорак показал, как отметит 14 февраля / Фото Instagram/Isaac Vidjrakou

Вряд ли Виджраку сам выкладывал на кровати пожелания с праздником из листьев соседнего куста. Очевидно, что пара находится в гостиничном номере и собирается провести праздничную ночь наедине.

Бойфренд Лорак показал, как отметит 14 февраля / Фото Instagram/Isaac Vidjrakou

Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

