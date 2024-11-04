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Ушла легенда: умер продюсер и аранжировщик Френка Синатры и Майкла Джексона

Анна Подгорная
4 ноября 2024, 12:44
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Имя Куинси Джонса было вписано в историю музыки и имело огромный вес на протяжении последних 70 лет.
Умер Куинси Джонс
Умер Куинси Джонс - легендарный музыкант и продюсер / коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Куинси Джонсу был 91 год
  • Семья не разглашает причину смерти артиста
  • Куинси Джонс стал "крестным отцом" и надежной опорой для многих музыкантов с мировым именем

Ночью 3 ноября 2024 года скончался Куинси Джонс - музыкант, композитор, аранжировщик и продюсер, которого еще при жизни называли "музыкальным гигантом". Ему был 91 год.

Джонс мирно отошел в мир иной в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении близких. Об этом сообщил его пресс-секретарь Арнольд Робинсон от лица семьи артиста.

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"Сегодня с наполненным, но разбитым сердцем мы должны поделиться новостью о кончине нашего отца и брата Куинси Джонса. И хотя это невероятная потеря для нашей семьи, мы празднуем великую жизнь, которую он прожил, и знаем, что никогда не будет другого такого, как он", - цитирует Робинсона издание The Hollywood Reporter.

Причина смерти Куинси Джонса не разглашается. Известно, что в 1974 году артист пережил две аневризмы головного мозга вопреки неутешительным прогнозам врачей.

Куинси Джонс в юности играл на трубе с самим Рэем Чарльзом, и писал для него песни. Писал музыку для таких фильмов, как "Золото Маккенны" (1969), "Цветок кактуса" (1969) и пр. Вместе со Стивеном Спилбергом был продюсером фильма "Цветы лиловые полей", который дал толчок карьерам Опры Уинфри и Вупи Голдберг. Был аранжировщиком у Френка Синатры, Эллы Фицджеральд, Пегги Ли и Дины Вашингтон, и продюсером легендарного альбома Майкла Джексона "Thriller", а также его знаменитого хита "We Are the World".

Кто такой Куинси Джонс?

Куинси Джонс - американский композитор, аранжировщик, музыкальный продюсер и трубач. Лауреат 27 премий "Грэмми" (79 номинаций), включая награду Grammy Legend Award, продюсер самого продаваемого альбома в истории "Thriller" Майкла Джексона. Входит в список людей, получивших "Оскар", "Эмми", "Грэмми" и "Тони", сообщает Википедия.

Последние звездные новости:

Ранее Главред рассказывал, что в стране-оккупанте умер автор хита "Ягода малина" - певец Вячеслав Добрынин. Смерть артиста подтвердила его супруга. Ему было 78 лет.

Также ушел из жизни американский актер кино и дубляжа, известный своим глубоким голосом, Джеймс Эрл Джонс, который стал популярен, как голос Муфасы в мультике "Король Лев" и Дарта Вейдера в кинофраншизе "Звездные войны".

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