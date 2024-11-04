Ушла легенда: умер продюсер и аранжировщик Френка Синатры и Майкла Джексона

Кратко:
- Куинси Джонсу был 91 год
- Семья не разглашает причину смерти артиста
- Куинси Джонс стал "крестным отцом" и надежной опорой для многих музыкантов с мировым именем
Ночью 3 ноября 2024 года скончался Куинси Джонс - музыкант, композитор, аранжировщик и продюсер, которого еще при жизни называли "музыкальным гигантом". Ему был 91 год.
Джонс мирно отошел в мир иной в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении близких. Об этом сообщил его пресс-секретарь Арнольд Робинсон от лица семьи артиста.
"Сегодня с наполненным, но разбитым сердцем мы должны поделиться новостью о кончине нашего отца и брата Куинси Джонса. И хотя это невероятная потеря для нашей семьи, мы празднуем великую жизнь, которую он прожил, и знаем, что никогда не будет другого такого, как он", - цитирует Робинсона издание The Hollywood Reporter.
Причина смерти Куинси Джонса не разглашается. Известно, что в 1974 году артист пережил две аневризмы головного мозга вопреки неутешительным прогнозам врачей.
Куинси Джонс в юности играл на трубе с самим Рэем Чарльзом, и писал для него песни. Писал музыку для таких фильмов, как "Золото Маккенны" (1969), "Цветок кактуса" (1969) и пр. Вместе со Стивеном Спилбергом был продюсером фильма "Цветы лиловые полей", который дал толчок карьерам Опры Уинфри и Вупи Голдберг. Был аранжировщиком у Френка Синатры, Эллы Фицджеральд, Пегги Ли и Дины Вашингтон, и продюсером легендарного альбома Майкла Джексона "Thriller", а также его знаменитого хита "We Are the World".
Кто такой Куинси Джонс?
Куинси Джонс - американский композитор, аранжировщик, музыкальный продюсер и трубач. Лауреат 27 премий "Грэмми" (79 номинаций), включая награду Grammy Legend Award, продюсер самого продаваемого альбома в истории "Thriller" Майкла Джексона. Входит в список людей, получивших "Оскар", "Эмми", "Грэмми" и "Тони", сообщает Википедия.
Последние звездные новости:
Ранее Главред рассказывал, что в стране-оккупанте умер автор хита "Ягода малина" - певец Вячеслав Добрынин. Смерть артиста подтвердила его супруга. Ему было 78 лет.
Также ушел из жизни американский актер кино и дубляжа, известный своим глубоким голосом, Джеймс Эрл Джонс, который стал популярен, как голос Муфасы в мультике "Король Лев" и Дарта Вейдера в кинофраншизе "Звездные войны".
Читайте также:
- Умер легендарный солист группы Iron Maiden
- Звезда сериала "Сваты" умер в больнице - причина
- Умерла звезда сериала "Друзья" - причина
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред