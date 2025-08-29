Укр
Читать на украинском
  Новости
  Звёзды

Ужасный персонаж: в Голливуде снимают фильм про диктатора Путина

Алена Кюпели
29 августа 2025, 09:45
52
Снять картину про российского диктатора решил французский режиссёр Оливье Ассайас.
Джуд Лоу сыграет Путина в новом фильме
Джуд Лоу сыграет Путина в новом фильме / Коллаж Главред, фото скриншот, kremlin.ru

В сети появился новый кадр из фильма "Кремлёвский волшебник", где Джуд Лоу сыграет кремлевского диктатора и террориста Владимира Путина.

Главред собрал основные факты о том, каким будет кино и чего ожидать от американской премьеры о главном террористе мира, планомерно уничтожающем Украину.

Кто сыграет Путина в новом фильме

Снять картину про российского диктатора решил французский режиссёр Оливье Ассайас. Сообщается, что режиссер решил создать мрачно-комичный образ Владимира Путина, которого сыграет Голливудский актер Джуд Лоу.

видео дня

Фильм рассказывает о восхождении российского диктатора к власти в условиях постсоветского хаоса, которому помогает разносторонний политтехнолог Вадим Баранов (Пол Дано) — вымышленный персонаж, вдохновлённый реальным посредником Владиславом Сурковым.

Фильм, снятый Ассайасом и Эммануэлем Каррером по мотивам бестселлера Джулиано да Эмполи 2022 года "Волшебник Кремля", должен вызвать бурные споры во время премьеры на Венецианском кинофестивале, особенно учитывая, что война России с Украиной все еще продолжается.

В интервью журналу Variety накануне фестиваля Ассайас рассказал, что представлял себе "Волшебника Кремля" как исследование основ "современного политического мира", а не просто как "историю происхождения Путина".

Он знает, что образ Путина может вызвать неоднозначную реакцию. Ассайас иронично отмечает, что он "не первый и не последний, кто играет ужасных персонажей", приводя в пример "Лицо со шрамом", "Крёстного отца", "Носферату" и свой собственный номинированный на премию "Эмми" фильм "Карлос" в качестве примеров предыдущих работ с героями, имеющими проблемы с этикой.

"Я всегда чувствовал, что в глубине души этот вопрос зла и его неоднозначности принадлежит кинематографу и всегда принадлежал ему", — говорит он, цитируя Альфреда Хичкока, который сказал, что чем успешнее злодей, тем лучше фильм".

Как Джуд Лоу сыграл Путина

Ассайас сказал, что Лоу "полностью преобразил и переосмыслил (Путина), сделав его очень убедительным", — говорит Ассайас, признаваясь, что был "поражён тем, насколько Лоу нужно было быть вовлечённым и понять все тонкости персонажа, как худшие, так и менее худшие, чтобы добиться нужного результата".

"Он присылал мне материалы, найденные в тёмных уголках интернета, которые имели отношение к фильму, к сюжету, проясняли тот или иной аспект нашего повествования, и спрашивал меня о определённых фразах, о двусмысленностях той или иной ситуации", — говорит Ассайас.

Где снимали фильм про Путина

Самое главное, "ни в одной другой стране не было места, которое могло бы олицетворять Кремль, ни летней резиденции российского президента, ни Ново-Огарёво, его загородной резиденции", — говорит Ассайас.

Он говорит, что "Волшебник Кремля" демонстрирует такое разнообразие локаций и обстановки, что "если бы мы не снимали в Латвии, нам пришлось бы снимать в пяти, шести или семи разных странах".

Путина называют
Путина называют "ужасным персонажем" и "злом" / Фото kremlin.ru

Кто еще сыграет в фильме про Путина

Кроме Джуда Лоу, который снимается в роли Путина, в фильме также появится Алисия Викандер в роли жены Баранова Ксении, которая мечется между стремлением к богемной свободе, богатству и влиянию; и Уилл Кин в роли реального покойного олигарха Бориса Березовского, бывшего союзника российского диктатора, ставшего критиком в изгнании. В фильме также участвуют Джеффри Райт и Том Старридж.

Реакция на фильм в Украине

Режиссера спросили в интервью, как на фильм могут отреагировать в Украине. По его словам, когда команда снимала фильм, у него было впечатление, что война уже почти позади, что всё, вероятно, успокоится, и что в каком-то смысле, в политическом плане, фильм, возможно, немного устарел на несколько лет или месяцев.

"Но на самом деле он совсем не устарел. Мы сейчас даже лучше понимаем реальность происходящего в Украине, чем когда писали сценарий два года назад", - сказал он.

