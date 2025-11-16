Укр
"Вечный негатив": обиженный Пресняков пошел против отца-путиниста

Кристина Трохимчук
16 ноября 2025, 02:33
Никита Пресняков пошел наперекор отцу Владимиру Преснякову.
Владимир и Никита Пресняковы
Владимир и Никита Пресняковы - возвращение в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Никита Пресняков, Владимир Пресняков

Российский певец Никита Пресняков, который продолжает молчать о террористическом нападении РФ на Украину, ответил своему отцу-путинисту Владимиру Преснякову. Ранее Пресняков-старший заявлял, что его сын вернется в Россию, но Никита решил пойти наперекор желанию отца и рассказал об этом росСМИ.

Внук Аллы Пугачевой дал комментарий, что развивает свою карьеру в США и на родину возвращаться не собирается.

Никита Пресняков сознался в диагнозе
Никита Пресняков отказался возвращаться в РФ / фото: instagram.com, Никита Пресняков

"Конечно же, приеду в гости рано или поздно, но у меня как раз наоборот тут очень сильно развивается карьера как и в клипмейкерстве, так и в музыкальном плане. Мы каждый день с утра до вечера заняты всем возможным творчеством с командой", — пояснил Пресняков.

Никита также признался, что фактически сбежал от родни в США, ведь в террористической РФ он всегда был жертвой сравнений со знаменитыми родственниками.

Никита Пресняков
Никита Пресняков пожаловался на знаменитых родственников / фото: instagram.com, Никита Пресняков

"Вечный негатив и хейт на ровном месте в мой адрес, в тот момент когда я ни разу не проявил себя как мажор. Я тут сам по себе и никто не будет меня с кем то сравнивать или упрекать в чем-то, я стал намного открытее, сильнее, появились новые цели, новые навыки, друзья", — рассказал Пресняков-младший.

О персоне: Никита Пресняков

Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

