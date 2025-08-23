Кратко:
Внук популярного в советское время артиста Юрия Никулина стал его копией.
Как пишут российские пропагандисты, Максим Никулин пришел на могилу своего деда в годовщину его смерти.
Собравшиеся на кладбище отметили, что мужчина невероятно становится похож на своего знаменитого деда.
Максим — младший внук клоуна, сын его единственного сына. Он окончил МХАТ и, продолжая семейное дело, работает в цирке на Цветном бульваре (которым когда-то руководил его дед) заместителем руководителя гастрольного отдела. Известно, что Максим женат и у него есть дочь Анна 2017 года рождения.
