У Юрия Никулина остался сын и внук, который продолжает его дело.

Как выглядит внук Юрия Никулина / Коллаж Главред, фото РосСМИ

Внук популярного в советское время артиста Юрия Никулина стал его копией.

Как пишут российские пропагандисты, Максим Никулин пришел на могилу своего деда в годовщину его смерти.

Собравшиеся на кладбище отметили, что мужчина невероятно становится похож на своего знаменитого деда.

Как выглядит внук Юрия Никулина / Фото 7Дней

Максим — младший внук клоуна, сын его единственного сына. Он окончил МХАТ и, продолжая семейное дело, работает в цирке на Цветном бульваре (которым когда-то руководил его дед) заместителем руководителя гастрольного отдела. Известно, что Максим женат и у него есть дочь Анна 2017 года рождения.

