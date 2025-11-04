Жена Козловского эмоционально ответила, что думает о его поцелуе с Могилевской

Юлия Бакуменко сделала признание после того, как ее муж дал волю чувствам на сцене.

Поцелуй Могилевской и Козловского - комментарий Юлии Бакуменко / коллаж: Главред, фото: скриншот TikTok, instagram.com/yuliabakumenko

Наталья Могилевская и Виталий Козловский целовались на сцене во время концерта

Жена певца рассказала, что думает по этому поводу

Украинские артисты Виталий Козловский и Наталья Могилевская удивили публику на юбилейном концерте певицы: они исполнили дуэтом песню "Відправила Message", во время которой страстно поцеловались прямо на сцене. Этот поступок звезд стал предметом бурного обсуждения в Сети.

Одни осуждают Козловского и Могилевскую за излишнюю откровенность, дескать странно видеть подобное во время выступления, тем более от замужних людей. Другие - наоборот, отмечают, что поцелуй стал отличным чувственным акцентом к номеру.

Что же касается жены Виталия Козловского Юлии Бакуменко, которая также выступает его менеджером, то она наблюдала за поцелуем мужа и Натальи из-за кулис. Свое мнение об этом она высказала изданию "Гордон".

Юлия отметила, что не испытывает никакой ревности, ведь и ее саму захватил драйв Могилевской. К тому же она знает, что артистка является творческой музой для Виталия уже многие годы. "Я вам больше скажу: я в таком восторге от выступления и от самой Натальи, что и сама целовала ее за кулисами. А еще мы дружим семьями, у Натальи прекрасная семья, как и у нас. Так что поводов для ревности нет", - говорит жена Виталия Козловского.

Смотрите видео поцелуя Натальи Могилевской и Виталия Козловского:

О персоне: Виталий Козловский Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

