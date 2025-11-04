Жена Козловского эмоционально ответила, что думает о его поцелуе с Могилевской

Кратко:
- Наталья Могилевская и Виталий Козловский целовались на сцене во время концерта
- Жена певца рассказала, что думает по этому поводу
Украинские артисты Виталий Козловский и Наталья Могилевская удивили публику на юбилейном концерте певицы: они исполнили дуэтом песню "Відправила Message", во время которой страстно поцеловались прямо на сцене. Этот поступок звезд стал предметом бурного обсуждения в Сети.
Одни осуждают Козловского и Могилевскую за излишнюю откровенность, дескать странно видеть подобное во время выступления, тем более от замужних людей. Другие - наоборот, отмечают, что поцелуй стал отличным чувственным акцентом к номеру.
Что же касается жены Виталия Козловского Юлии Бакуменко, которая также выступает его менеджером, то она наблюдала за поцелуем мужа и Натальи из-за кулис. Свое мнение об этом она высказала изданию "Гордон".
Юлия отметила, что не испытывает никакой ревности, ведь и ее саму захватил драйв Могилевской. К тому же она знает, что артистка является творческой музой для Виталия уже многие годы. "Я вам больше скажу: я в таком восторге от выступления и от самой Натальи, что и сама целовала ее за кулисами. А еще мы дружим семьями, у Натальи прекрасная семья, как и у нас. Так что поводов для ревности нет", - говорит жена Виталия Козловского.
Смотрите видео поцелуя Натальи Могилевской и Виталия Козловского:
